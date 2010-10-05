اتلاف وقت کویت سازماندهی ما را به هم ریخت/ بدشانس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه پس از پایان مسابقه ایران برابر کویت در فینال رقابت‌های غرب آسیا در اردن نشست خبری برگزار نشد، افشین قطبی در مورد شکست تیمش برابر کویت گفت: نتیجه ناراحت کننده‌ای بود و متاسفم نتوانستیم روند پیروزی‎های‌مان را در سال 2010 ادامه دهیم و قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شویم.

وی با بیان اینکه در این رقابت‌ها علاوه بر کارهای فنی، جسمی و روحی، هر تیمی نیاز به کمی شانس دارد که متاسفانه تیم ایران برابر کویت به ویژه در نیمه اول خیلی بدشانس بود، اضافه کرد: کویت در نخستین حمله خود به گل نخست و در آخرین دقیقه نیمه اول با دومین حمله خود به گل دوم دست یافت و این کار ما را بسیار مشکل کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین افزود: تیم کویت بسیار بسته بازی کرد و اتلاف وقت و داوران عرب که هیچ برخوردی با این وقت کشی‌‎ها، نمی کردند باعث شد تیم ما در نیمه دوم هوش و سازماندهی و کار تیمی و نیز نظم و انضباط را از دست بدهد و من بیش از نتیجه، از روش بازی تیم کشورم در نیمه دوم ناراحت هستم.

وی تاکید کرد: در سال 2010 پس از بازی با ستاره سرخ صربستان و ارمنستان، این برای سومین مرتبه‌ بود که در یک بازی از حریف عقب افتادیم اما این بار نتوانستیم جبران کنیم. احساسم این است باید بیش از گذشته در مورد چگونه تمرکز، سازماندهی تیمی و نظم و انضباط زمانیکه از حریف عقب هستیم، پیشرفت کنیم.

قطبی در توضیح دلایل از دست دادن تمرکز و نظم تیمی در این بازی اظهار داشت: یکی از دلایل این بود که 48 ساعت پس از نیمه نهایی در دیدار فینال بازی کردیم و وقتی دو تیم شرایطی برابر در این زمینه دارند، تیمی که گل اول را بزند از امتیاز بالاتری برای پیروزی برخوردار است، ضمن اینکه چهار بازی در 10 روز هم خسته کننده است.

وی با اشاره به اینکه در مسابقات غرب آسیا شناخت بهتر و بیشتری از چند بازیکنی که بخاطر غیبت نفرات اصلی از آنها استفاده کرد، بدست آورده است، افزود: یکی دیگر از مشکلات ما غیبت گوش‌های کلاسیک مانند خلعتبری، شجاعی، رضایی و نوروزی بود و برابر کویتی که بسته بازی می کرد ما نیاز به خلاقیت و فوتبال ترکیبی از کناره‌ها داشتیم که متاسفانه کیفیت لازم را در این بخش نداشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان مصدومیت هادی عقیلی را در عملکرد این تیم بسیار تاثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: ما ثبات و پایداری لازم را ازدست دادیم زیرا غیبت عقیلی هم در بازیسازی از دفاع و هم ساختار دفاعی تیم ما تاثیر گذاشته بود.

وی افزود: امیدواریم با بازی‌هایی که در این 9 ماه اخیر برابر تیم‌های اروپایی، تیم‌هایی از شرق و غرب آسیا و بازی پنجشنبه با برزیل و دیداری که روز 26 آبان ماه در پیش خواهیم داشت، بتوانیم تیمی باتجربه و قدرتمند به جام ملت‌های آسیا اعزام کنیم. گاهی اوقات شکست‌ها بزرگترین پله‌ها برای پیروزی‌های آینده هستند و امیدوارم این شکست برای ما چنین باشد.

قطبی با اشاره به اینکه مطمئن است این شکست هرچند تلخ، کمک زیادی به ما برای ایجاد انگیزه بیشتر و ساختن یک تیم ملی بی نظیر خواهد کرد، در پایان گفت: نخستین شکست تیم ملی ایران در سال 2010 در سیزدهمین بازی شاید بازیکنان ما را که طعم تلخ باخت را فراموش کرده بودند، به خود بیاورد و این تجربه آنها را کمک کند برای تلاش بیشتر و دستکم نگرفتن دیگر تیم‌های آسیایی.

تیم ملی فوتبال ایران یکشنبه شب با شکست برابر کویت در دیدار فینال ششمین دوره مسابقات غرب آسیا موفق به کسب پنجمین جام قهرمانی این رقابت‌ها نشد.