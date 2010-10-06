هنرمندان 40 کشور جهان درجشنواره فیلم کودک حضور دارند

محمد صیفی کار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 600 نفر میهمان جشنواره بیست و چهارم هستند که 150 نفر از آنان از کشورهای دیگر به همدان سفر می کنند.

وی با بیان اینکه امسال تعداد میهمانان جشنواره افزایش چشم گیری دارد، اظهار داشت: تمام امکانات استان همدان به کار گرفته شده تا میهمانان بیشترین استفاده را از جشنواره برده و با خاطره ای خوش به خانه های خود برگردند.

صیفی کار به محل اسکان میهمانان نیز اشاره کرد و گفت: دو هتل آزادای و باباطاهر برای اسکان مدعوین جشنواره بیست و چهارم در همدان پیش بینی شده است.

وی معرفی همه ظرفیت های تاریخی، طبیعی و توریستی استان به مهمانان جشنواره را ضروری دانست.

صیفی کار به حضور هفت هزار میهمان در افتتاحیه جشنواره فیلم کودک در همدان اشاره کرد و گفت: نمونه برنامه افتتاحیه جشنواره بیست و چهارم تاکنون در کشور انجام نشده و در اجرای این مراسم که در استادیوم هفت هزار نفری قدس همدان برگزار می‌شود برای نخستین بار از تکنیک‌های سینمایی استفاده می‌شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار خواهد شد.