مشغول رایزنی با بازیگران اروپایی برای سریال "لبه آتش" هستیم

جواد افشار درباره سریال "لبه آتش" به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید این مجموعه تلویزیونی را شروع کردیم و سعی میکنیم اواسط آبانماه کلید بزنیم. در این مجموعه سه تا چهار بازیگر خارج از کشور داریم و در حال حاضر مشغول رایزنی با چند تن از بازیگران اروپایی هستیم. با توجه به اینکه قطعی نشده، نمیتوانم نام کاندیداها هم بگویم.
وی در ادامه افزود: سعی میکنیم این بازیگران از کشورهای یونان، مجارستان یا ارمنستان باشند. البته هیچ لوکیشنی در خارج از ایران نداریم و تمام لوکیشنها تهران است. همچنین با چند بازیگر برای نقشهای اصلی هم صحبت کردیم. البته نامی از آنها نمیتوانم بگویم.
مجموعه تلویزیونی "لبه آتش" به تهیهکنندگی حمید آخوندی و علیرضا جلالی برای شبکه یک تهیه میشود. داستان مجموعه "لبه آتش" بر مبنای فیلمنامه مهدی سجادهچی درباره توطئهای است که در روزهای بحرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 سه نظامی را درگیر میکند.
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