به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه همایشهای سالیانه "علیت در علوم" (CitS) با محوریت علوم پزشکی و اجتماعی، همایش سال 2010 با تأکید بر مسائل مربوط به معرفت‏شناسی، معناشناسی و متافیزیک علیت برگزار می‏شود.

"علیت و شواهد مربوط به آن"، "معنا و مفهوم علت" و "متافیزیک علیت" سه محور اصلی مورد بحث در این همایش اعلام شده‏اند که در ذیل آنها موضوعاتی چون "تحولات جدید در روش استنتاج علی"، "شبیه‏سازی کامپیوتری"، "آزمایش در علوم اجتماعی"، "شواهد پزشکی و علوم اجتماعی"، "وحدت در برابر کثرت" "مدل‏سازی علی"، "علیت و احتمالات" و "نیروهای علی" نیز بررسی خواهند شد.

بیل بیچتل (دانشگاه کالیفرنیا)، نانسی کارترایت (مدرسه اقتصاد لندن)، کوین هوور (دانشگاه دوک)، هارولد کینکید (دانشگاه بیرمنگام) و پیتر منزییس (دانشگاه مک کوآری) از جمله سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.