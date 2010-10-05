به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه همایشهای سالیانه "علیت در علوم" (CitS) با محوریت علوم پزشکی و اجتماعی، همایش سال 2010 با تأکید بر مسائل مربوط به معرفتشناسی، معناشناسی و متافیزیک علیت برگزار میشود.
"علیت و شواهد مربوط به آن"، "معنا و مفهوم علت" و "متافیزیک علیت" سه محور اصلی مورد بحث در این همایش اعلام شدهاند که در ذیل آنها موضوعاتی چون "تحولات جدید در روش استنتاج علی"، "شبیهسازی کامپیوتری"، "آزمایش در علوم اجتماعی"، "شواهد پزشکی و علوم اجتماعی"، "وحدت در برابر کثرت" "مدلسازی علی"، "علیت و احتمالات" و "نیروهای علی" نیز بررسی خواهند شد.
بیل بیچتل (دانشگاه کالیفرنیا)، نانسی کارترایت (مدرسه اقتصاد لندن)، کوین هوور (دانشگاه دوک)، هارولد کینکید (دانشگاه بیرمنگام) و پیتر منزییس (دانشگاه مک کوآری) از جمله سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.
نظر شما