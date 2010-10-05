  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

50 هزار واحد مسکونی فرسوده کشور بازسازی می شود

50 هزار واحد مسکونی فرسوده کشور بازسازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر مسکن و مدیرعامل عمران و بهسازی کشور از مرمت و بازسازی 50 هزار واحد مسکونی فرسوده طی سال جاری در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد صادقی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: این تعداد واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات 250 میلیون ریالی به شیوه ساخت و ساز صنعتی و 200 میلیون ریال به شیوه غیرصنعتی نوسازی می شوند.

وی از ارائه تسهیلات چهار تا 12 میلیونی وام ودیعه اسکان موقت خبر داد و افزود: این تسهیلات برای اسکان موقت متقاضیانی که قصد انبوه‌ سازی و تجمیع قطعات ریز دانه در بافتهای فرسوده را دارند، پرداخت می شود.

معاون وزیر مسکن خاطرنشان کرد: سهم آذربایجان غربی از این تسهیلات 70 میلیون ریال است و در سایر مناطق کشور براساس جمعیت شهرها تقسیط می شود.

صادقی ادامه داد: برای دریافت تسهیلات نوسازی زیربنای هر یک از واحدها باید 150 متر مربع باشد و در غیر این صورت در قالب تجمیع پلاک قابل پرداخت است.

معاون وزیر مسکن ومدیر عامل عمران و بهسازی کشور به منظور بازدید از طرح نیمه تمام میدان امام خمینی (ره) ارومیه به آذربایجان غربی سفر کرده است.

کد مطلب 1164392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها