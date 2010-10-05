50 هزار واحد مسکونی فرسوده کشور بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد صادقی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: این تعداد واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات 250 میلیون ریالی به شیوه ساخت و ساز صنعتی و 200 میلیون ریال به شیوه غیرصنعتی نوسازی می شوند.

وی از ارائه تسهیلات چهار تا 12 میلیونی وام ودیعه اسکان موقت خبر داد و افزود: این تسهیلات برای اسکان موقت متقاضیانی که قصد انبوه‌ سازی و تجمیع قطعات ریز دانه در بافتهای فرسوده را دارند، پرداخت می شود.

معاون وزیر مسکن خاطرنشان کرد: سهم آذربایجان غربی از این تسهیلات 70 میلیون ریال است و در سایر مناطق کشور براساس جمعیت شهرها تقسیط می شود.

صادقی ادامه داد: برای دریافت تسهیلات نوسازی زیربنای هر یک از واحدها باید 150 متر مربع باشد و در غیر این صورت در قالب تجمیع پلاک قابل پرداخت است.

معاون وزیر مسکن ومدیر عامل عمران و بهسازی کشور به منظور بازدید از طرح نیمه تمام میدان امام خمینی (ره) ارومیه به آذربایجان غربی سفر کرده است.