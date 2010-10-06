به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات چینی هرگز در برابر خرابکاری هایی که منجر به افزوده شدن مقادیر زیادی زباله فضایی به مدار زمین شده است، معذرت خواهی نکرده و یا هیچ اقدامی جهت جبران این خرابکاری ها انجام نداده اند.

اما ظاهرا زمان آن رسیده که این مقامات فضایی و دولتی زبان باز کرده و از شهروندان خود به خاطر بمباران زباله های فضایی دو روستا در چین عذرخواهی کنند زیرا ساکنان دو روستای مجزا در جینگژی چین شب سوم اکتبر 2010 در اثر سقوط بخشهایی از راکت پرتاب ماهگرد جدید این کشور، چانگ-ای 2 در اطراف روستا از خواب پریدند.

شدت برخورد این قطعات با زمین به اندازه ای بوده که روستاییان با ترس احتمال آغاز یک زمین لرزه از خواب پریده و به فضای آزاد هجوم برده اند و پس از جستجو موفق به یافتن قطعاتی از راکت پرتاب چانگ- ای که روز جمعه گذشته به مدار زمین پرتاب شده بود شدند.

خوشبختانه قطعات راکت در مناطق باز سقوط کرده و منجر به خسارات مالی یا جانی نشده است، اما با در نظر گرفتن میزان زباله های فضایی که چین وارد مدار زمین کرده، تصور اینکه روزی مقادیری از این زباله ها بر سر شهرهای متراکم چینی ببارد بسیار وحشتناک خواهد بود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، صرف نظر از سقوط قطعاتی از راکت چانگ-ای در میان مناطق روستایی می توان گفت که پرتاب این ماهگرد برای چین موفقیتی فراتر از تصور به شمار می رود. این مدارگر دومین ماموریت اکتشافی ماه چین است و به مدت 6 ماه به اکتشاف و جستجوی مناطق مناسب فرود فضاپیماها در ماموریتهای آینده انسان به کره ماه خواهد پرداخت.