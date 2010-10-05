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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعلام نتیجه نهایی درمان معتادان به شیشه دو ماه دیگر

اعلام نتیجه نهایی درمان معتادان به شیشه دو ماه دیگر

مدیر عامل جمعیت تولد دوباره از اجرای روشهای درمانی معتادان به شیشه در دو کمپ تخصصی خبر داد و افزود: روشهای نوین درمان معتادان به شیشه بر روی 160 معتاد در حال اجرا و مطالعه است که تا پایان آذرماه نتیجه نهایی آن به مسئولان اعلام می شود.

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 160 مددجو معتاد به شیشه در دو کمپ ویژه تحت درمان قرار دارند اظهار داشت: شیوه پزشکی و درمانی تحت نظر متخصصان برای درمان اعتیاد شیشه در کمپهای موقت شیشه در حال اجرا است.

وی گفت: درمان این معتادان بر اساس روش درمانی مداخلات برنامه های درمانی اقامتی است که اغلب این برنامه ها در دنیا عملی شده و پاسخ مثبت دریافت کرده است اما به منظور بومی سازی برنامه های درمانی گروهی از پژوهشگران اقدام به تهیه پروتکل درمانی مشخصی برای درمان معتادان به شیشه کرده اند.

دیلمی زاده افزود: پروتکلهای درمانی تهیه شده از سوی این پژوهشگران به وزارت بهداشت ارسال شد اما وزارت بهداشت اشکالاتی را به این پروتکلها وارد دانسته که اکنون در حال برطرف کردن این اشکالات بوده و تا پایان آذرماه نتیجه نهایی آن به مسئولان درمانی اعلام می شود.

 در هفته دفاع مقدس دومین مرکز ترک اعتیاد شیشه با نام "آهنگ" در شرق تهران توسط جمعیت تولد دوباره راه اندازی شد که در اولین مرکز ترک اعتیاد شیشه قطع نیکوتین و ممنوعیت استعمال سیگار اجباری و در مرکز دوم (آهنگ) افراد به صورت داوطلبانه از این کار منع می شوند.

کد مطلب 1164398

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