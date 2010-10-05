اولین گواهی تأییدیه آسانسور در استان ایلام صادر شد

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تمام آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد از ابتدای سال 82 تحت پوشش استاندارد و دستورالعمل های استاندارد ملی ایران قرار دارد که این موضوع به همه شهرداری های استان جهت لحاظ در صدور پروانه پایان کار ساختمان ها ابلاغ شده است .

وی بیان داشت: با توجه به اهمیت ایمنی کاربران آسانسورها و ارتقای کیفیت آنها، شهرداری های استان مکلف شده اند همکاری لازم در خصوص اجرای هرچه بهتر استاندارد کردن آسانسور با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به عمل آورند و ساختمان های دارای آسانسور بدون اخذ تأییدیه ایمنی و گواهی استاندارد مجاز به اخذ پایان کار نباشند .

وی در خصوص عملکرد شرکت های بازرسی عنوان کرد: انجام بازرسی آسانسورها تنها به وسیله شرکت های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می پذیرد.

وی ادامه د اد: این شرکت ها نیز موظف هستند گواهی ایمنی و تأییدیه آسانسور را صرفاً برای آسانسورهایی که توسط شرکت های دارنده پروانه طراحی و مونتاژ نصب و راه اندازی شده اند صادرکنند که در استان ایلام نیز این امر با همکاری نمایندگی شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران در استان خوزستان در حال اجرا است .