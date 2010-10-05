۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

جوادی در گفتگو با مهر:

اولین گواهی تأییدیه آسانسور در استان ایلام صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: پس از بازرسی های به عمل آمده از آسانسورهای نصب شده در این استان، اولین گواهینامه تأییدیه آسانسور استان ایلام توسط این اداره کل صادر شده است.

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تمام آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد از ابتدای سال 82 تحت پوشش استاندارد و دستورالعمل های استاندارد ملی ایران قرار دارد که این موضوع به همه شهرداری های استان جهت لحاظ در صدور پروانه پایان کار ساختمان ها ابلاغ شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اهمیت ایمنی کاربران آسانسورها و ارتقای کیفیت آنها، شهرداری های استان مکلف شده اند همکاری لازم در خصوص اجرای هرچه بهتر استاندارد کردن آسانسور با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به عمل آورند و ساختمان های دارای آسانسور بدون اخذ تأییدیه ایمنی و گواهی استاندارد مجاز به اخذ پایان کار نباشند.

وی در خصوص عملکرد شرکت های بازرسی عنوان کرد: انجام بازرسی آسانسورها تنها به وسیله شرکت های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می پذیرد.

وی ادامه د اد:  این شرکت ها نیز موظف هستند گواهی ایمنی و تأییدیه آسانسور را صرفاً برای آسانسورهایی که توسط شرکت های دارنده پروانه طراحی و مونتاژ نصب و راه اندازی شده اند صادرکنند که در استان ایلام نیز این امر با همکاری نمایندگی شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران در استان خوزستان در حال اجرا است.

جوادی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به افزایش تعداد آسانسورهای نصب شده در استان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت دستگاه های آسانسور و نظارت بر نصب آسانسور و اطمینان از ایمنی آن  مواردی است که باید با اجرای کامل و دقیق موازین و الزامات استاندارد آسانسور حوادث ناشی از آن کاهش یابد.

