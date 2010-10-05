به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گیرت وایلدرز سیاستمدار افراطی هلند که رویکردهای ضداسلام و ضدمهاجرت دارد به اتهام تحریک به تبعیض و انزجار بر سر ساخت فیلم مناقشه‌برانگیز "فتنه" دادگاهی شده است.

دیروز در نخستین جلسه این دادگاه وکیل وی قاضی دادگاه را به تعصب متهم کرد که این امر موجب شد دادگاه به تعویق افتاده و سایر قضات این دادگات را بررسی کنند.

فیلم "فتنه" ساخته وایلدرز که ماه مارس سال 2008 به صورت آنلاین پخش شد موجب انتقادات بین‌المللی بسیاری شده بود چراکه میان کتاب مقدس مسلمانان و اقدامات تروریستی ارتباطی قائل شده بود و تلاش کرده بود اسلام را به‌مثابه تهدیدی علیه غرب توصیف کند.

اظهارات وایلدرز که بین سالهای 2006 تا 2008 در بسیاری از رسانه‌ها منعکس شده بخشی از این دادخواست علیه وی را تشکیل داده است.

وایلدرز مدعی شده است که هیچ کار اشتباهی انجام نداده و طی بیانیه‌ای که در وب سایت حزب وی پیش از محاکمه مقدماتی در ماه ژانویه منتشر شده بود گفته است که دراین راه مبارزه خواهد کرد.

حزب برای آزادی وایلدرز در انتخابات ماه ژوئن به سومین رتبه در کرسی‌های پارلمانی دست یافته است.

دادستانها در ابتدا تصمیم به محاکمه وایلدرز نداشتند و علت آن را دستاویز آزادی بیان می‌دانستند. اما در دادگاه فرجام‌خواهی این تصمیم نقض شد و تصمیم به محاکمه وایلدرز گفته شد.