ذوب آهن آماده قهرمانی در آسیاست

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: بازیکنان ذوب‌آهن بعد از بازی مقابل پوهانگ استیلرز کره جنوبی بیش گذشته به تحقق هدف خود می‌اندیشند لذا چاره‌ای نداریم جز اینکه در مصاف با الهلال هم پیروز شویم تا به فینال راه یافته و سپس قهرمان آسیا شویم.

وی در ادامه گفت: الهلال تیم ضعیفی نیست اما ذوب‌آهن تیم بسیار قدرتری است و توانایی کسب جام عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد و برای تحقق این مهم تیم ذوب آهن از آمادگی کاملی برخوردار است.

گلزنترین مدافع لیگ برتر فوتبال ایران گفت: شرایط حضور در آسیا با لیگ برتر فوتبال خودمان تفاوت دارد اما واقعیت این است که من گلزنی را دوست دارم و اگر دستور تاکتیکی صادر شود باز هم از خط دفاع پیشروی می کنم و در گلزنی به تیمم کمک خواهم کرد.

حسینی ادامه داد: هدف ما موفقیت ذوب آهن است و همه بازیکنان به قهرمانی در آسیا فکر می‌کنند ضمن آنکه من بیشتر به استحکام خط دفاعی می اندیشم.

مدافع گلزن تیم ذوب آهن در پایان خاطر نشان کرد: تماشاگران هم باید در راه هدفی که داریم ما را کمک کنند چرا که آنها می‌توانند انگیزه بازیکنان را افزایش دهند.