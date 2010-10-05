بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در فراکسیون فرهنگیان مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،درپی مطرح شدن پیگیری عده‌ای از نمایندگان برای استیضاح حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش، فراکسیون فرهنگیان مجلس در نظر دارد با تشکیل جلسه‌ای این طرح را مورد بررسی قرار دهد. جلسه فراکسیون فرهنگیان ساعت 16:30 تا 18 امروز سه شنبه برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر، استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس با 28 امضاء اعلام وصول شد اما چند روز پس از آن امضاء کننده طرح استیضاح حاج بابایی اعلام کردند با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار توقف بررسی این طرح شده و به وزیر آموزش و پرورش سه ماه مهلت دادند تا امور مربوط به وزارتخانه را که از مطالبات استیضاح کنندگان است سامان دهد.