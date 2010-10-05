اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این تعداد از آثار صنایعدستی استان همدان در دومین دور از داوریهای اولیه مهر اصالت در استان اصفهان پذیرفته شد، گفت: در این مرحله 35 اثر برای داوری به معاونت صنایعدستی در اصفهان ارسال شد.
بیات با بیان اینکه این آثار از سوی نمایندگان معاونتهای صنایعدستی پنج استان راهی اصفهان شد، اضافه کرد: آثار صنایعدستی از استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و همدان در سومین روز از داوریها شرکت کردند.
بیات با اشاره به اینکه بیشترین آثار صنایع دستی حاضر در این مرحله از داوریها از سوی استان همدان معرفی شد، تأکید کرد: استان همدان با 18 اثر برجسته، حضوری پر رنگ داشت که در نهایت 13 اثر مورد پذیرش قرار گرفت.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه آثار برگزیده به مرحله داوریهای نیمه نهایی راه مییابند، گفت: داوری نیمه نهایی بر روی آثار برجسته آبان ماه امسال با حضور کارشناسانی از یونسکو برگزار میشود.
بیات اظهار داشت: این آثار در رشتههای نازک کاری روی چوب، سفال، سرامیک، منبت سوزنی چوب، انگشتر سازی، پته دوزی و ساز سنتی انتخاب شدند.
وی تـأکید کرد: از هر کدام از این رشتهها به طور تقریبی دو اثر به مرحله بعدی داوری ها راه یافته اند.
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