چهار پروژه عمران شهری در خرم آباد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن شریعت نژاد شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست با اعضای شورای شهر خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تعامل بین فرمانداری و اعضای شورای شهر اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر در زمینه توسعه و عمران شهری در خرم آباد توفیقات فراوانی داشته ایم.

وی ادامه داد: مهم نیست این کارهای عمران شهری را چه کسی انجام داده است چراکه آنچه مهمتر به نظر می آید خدمت رسانی به مردم در این زمینه است.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر ضرورت استفاده از روشهای نوین در زمینه توسعه عمران شهری، عنوان کرد: امروز دیگر روشهای سنتی در این زمینه جوابگو نیست و دارای هزینه های فراوانی است.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه امروز باید مجموعه های دولتی و شهرداری در پی ایجاد درآمد مطمئن تری برای شهر باشند، بیان داشت: در حال حاضر پروژه های نیمه تمامی که در شهر وجود دارد هر چه سریعتر باید به پایان برسند.

وی با بیان اینکه پروژه های عمران شهری خرم آباد باید در مناسب ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند، یادآور شد: امروز توقع مردم در زمینه عملیاتی شدن سریع تر پروژه های عمران شهری بالا رفته و انتظار دارند هر چه زودتر این پروژه ها به بهره برداری برسند.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر پروژه های عمران شهری در خرم آباد فعال هستند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری چهار پروژه بزرگ در خرم آباد به بهره برداری برسد.

شریعت نژاد با تاکید بر اجرای پروژه های عمران شهری در خرم آباد عنوان کرد: باید برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد تا در چند سال آینده خرم آباد به یک شهر مدرن و توسعه یافته تبدیل شود.