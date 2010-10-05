دولت و مجلس باید از شهرداریها حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم دلخوش با بیان اینکه مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم نگاه ویژه ای به شهرداریها دارد گفت: علاوه بر مشکل ترافیک و آلودگی هوا به عنون معضل اصلی شهرهای بزرگ بحث اشتغال نیروهای جویای کار هم از دیگر مسائلی است که شهرها با آن درگیر هستند و بر این اساس حمایت از شهرداریها در برنامه پنجم از طرف دولت و هم از طرف مجلس ضروری است.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری تهران گفت: عملکرد شهرداری تهران تا کنون بسیار خوب و مثبت بوده است تا حدی که امروز کلانشهر تهران به عنوان یکی از کلانشهرهای بزرگ دنیا شناخته می شود و این حاصل اتفاقاتی است که اخیرا در پایتخت رخ داده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که نباید قوانینی که ناشی از اختلافات با شهرداریهاست به برنامه پنجم راه پیدا کند با اشاره به قانون مترو گفت: قانونی که در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد باید ابلاغ شود و بعد از ابلاغ قانون باید تسهیلات قانونی مذکور هر چه زودتر به مترو اختصاص یابد.



