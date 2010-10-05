سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه میدان امام (ره) ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد صادقی صبح سه شنبه در جریان بازدید از طرح میدان امام(ره) ارومیه با بیان اینکه برای تسریع در روند اجرای طرح میدان امام(ره) ارومیه شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می شود، اظهارداشت: با برنامه ریزی که انجام شده مرحله تملک و آزادسازی بخش قابل توجهی از محدوده اجرایی طرح تا پایان سال در بخش قابل توجهی به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه این پروژه با هدف نوسازی بافت فرسوده منطقه مرکزی شده و در قالب پروژه های تجاری، فرهنگی و مسکونی در حال اجراست اظهارداشت: تاکنون 216 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شده است.

صادقی با انتقاد از کندی روند اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در صورت اتمام هرچه سریعتر این طرح بخش اعظمی از بافت فرسوده ارومیه سامان می یابد.

طرح میدان امام خمینی (ره) در محدوده‌ای به مساحت 47 هزار و 280 مترمربع واقع در مجاورت اراضی شرق بازار قدیمی ارومیه حد فاصل خیابان بعثت و خیابان شهید منتظری در قالب 10 مجتمع تجاری ـ فرهنگی پیش‌ بینی شده است.

اسپیرو، سروش، سرای مهدی‌زاده، سرای نخجوانی، بلوک AR-6، سنگان، سپید، اسپوتا، امید و گندم اسامی 10 مجتمع تجاری و فرهنگی واقع در این طرح است که بر اساس برنامه اجرایی پیش‌بینی شده در سه مرحله با اولویت احداث تا پایان سال 1392 به اتمام می‌رسد.