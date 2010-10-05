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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

دیلی تلگراف :

ماموران مخفی انگلیس، آمریکا و استرالیا تحولات هند را رصد می کنند

ماموران مخفی انگلیس، آمریکا و استرالیا تحولات هند را رصد می کنند

یک روزنامه انگلیسی از اعزام ماموران مخفی سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و استرالیا به دهلی برای رصد تحولات هند و جلوگیری از وقوع حملات تروریستی توسط شبه نظامیان پاکستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، هدف اصلی از فعالیت این افراد در هند جلوگیری از وقوع حمله تروریستی در زمان برگزاری مسابقات ورزشی کشورهای مشترک المنافع است که از دیروز جمعه در هند آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، هند نگران فعالیت گروه های شبه نظامی پاکستانی بویژه لشگر طیبه در زمان برگزاری مسابقات است و از همین رو از کشورهای غربی خواسته تا در تامین امنیت این بازیها به دهلی کمک کنند.

این اقدام در حالی انجام گرفته که هنوز تنشها میان هند و پاکستان به دلیل فاجعه تروریستی بمیئی حل نشده است.

درحادثه تروریستی 26 نوامبر 2008 در بمبئی هند 170 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و پس از آنکه اعلام شد افرادی از گروه شبه نظامی لشگر طیبه عامل حوادث بمبئی بوده اند، پاکستان در حمله به پایگاه این گروه شبه نظامی در کشمیر، چند نفر از آنها را بازداشت کرد.

از سوی دیگر رهبر شماره یک القاعده در روز جمعه 9 مهرماه به کشورهای اروپایی هشدار داد که منتظر حملاتی شبیه حمله بمبئی باشند.

کد مطلب 1164433

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