"باستانی پاریزی و هزاران سال انسان" هم تدوین شد

کریم فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان نگارش کتاب "باستانی پاریزی و هزاران سال انسان" خبر داد و گفت: این کتاب اثری است درباره تاریخ ایران از نگاه این استاد رشته تاریخ و ادبیات. روش تحقیق و نگارش این کتاب ترکیبی است و با استفاده از متُدهای تحقیق و مصاحبه سعی کردهام باستانی پاریزی را کشف کنم و او و خدماتی را که برای ایران انجام داده، به نسل جدید که زبان و ادبیاتش با نسل دهههای 30 و 40 متفاوت است، معرفی کنم.
وی افزود: خوشبختانه تابستان امسال و قبل از اینکه استاد پاریزی به سفر خارج از کشور برود، فرصتی دست داد که این کتاب 650 صفحهای را یک بار مرور کند و بعد از تائید او، من آن را برای چاپ به انتشارات موسسه اطلاعات دادم و تا جایی که میدانم هماکنون در وزارت ارشاد در انتظار اخذ مجوز نشر است.
پیشتر هم کتاب "شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان" به کوشش کریم فیضی در 1056 صفحه توسط همین ناشر منتشر شده بود.
کریم فیضی همچنین از آغاز نگارش کتابی درباره محمدعلی اسلامی ندوشن خبر داد و گفت: عنوان این کتاب "اسلامی ندوشن؛ زندگی، عشق و دیگر هیچ" است که در سه فصل کلی به زندگی ندوشن، ادبیات از نگاه او و تاریخ اسلام و تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران میپردازد.
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