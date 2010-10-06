"باستانی پاریزی و هزاران سال انسان" هم تدوین شد

کریم فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان نگارش کتاب "باستانی پاریزی و هزاران سال انسان" خبر داد و گفت: این کتاب اثری است درباره تاریخ ایران از نگاه این استاد رشته تاریخ و ادبیات. روش تحقیق و نگارش این کتاب ترکیبی است و با استفاده از متُدهای تحقیق و مصاحبه سعی کرده‌ام باستانی پاریزی را کشف کنم و او و خدماتی را که برای ایران انجام داده، به نسل جدید که زبان و ادبیاتش با نسل دهه‌های 30 و 40 متفاوت است، معرفی کنم.

وی افزود: خوشبختانه تابستان امسال و قبل از اینکه استاد پاریزی به سفر خارج از کشور برود، فرصتی دست داد که این کتاب 650 صفحه‌ای را یک بار مرور کند و بعد از تائید او، من آن را برای چاپ به انتشارات موسسه اطلاعات دادم و تا جایی که می‌دانم هم‌اکنون در وزارت ارشاد در انتظار اخذ مجوز نشر است.

پیشتر هم کتاب "شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان" به کوشش کریم فیضی در 1056 صفحه‌ توسط همین ناشر منتشر شده بود.

محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سال 1304 در روستای پاریز کرمان به دنیا آمد. از جمله آثار او می‌توان به "پیغمبر دزدان"، "آسیای هفت سنگ"، "از پاریز تا پاریس"، "اژدهای هفت سر"، "تن آدمی شریف است ..."، "حماسه کویر"، "سنگ هفت قلم" و "هشت الهفت" اشاره کرد.

کریم فیضی همچنین از آغاز نگارش کتابی درباره محمدعلی اسلامی ندوشن خبر داد و گفت: عنوان این کتاب "اسلامی ندوشن؛ زندگی، عشق و دیگر هیچ" است که در سه فصل کلی به زندگی ندوشن، ادبیات از نگاه او و تاریخ اسلام و تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران می‌پردازد.