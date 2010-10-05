مبادلات فرهنگی با منطقه اقلیم کردستان عراق افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده صبح سه شنبه در جریان دیدار جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان با هیئت فرهنگی استان سلیمانیه عراق، اظهار داشت: با توجه به مشترکات بسیار زیاد بین مردم استان کردستان و منطقه اقلیم کردستان عراق، مبادلات فرهنگی بین دو طرف افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به سیاست های جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش همکاری ها با کشور عراق، بیان داشت: در راستای تدوین این سیاست های راهبردی و با توجه و تاکید بر مشترکات فراوان، علاوه بر گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی بین استان کردستان و مناطق کردنشین عراق، به حوزه های فرهنگی نیز توجهی ویژه صورت خواهد گرفت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: مردم کشورمان در تمامی شرایط سخت و دشوار و در جریان جنگ تحمیلی خدمات شایانی را به مردم مناطق کردنشین عراق ارائه کرده و امروز لازم است که برای نزدیکی بیشتر دو طرف در تمامی حوزه ها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

حسن زاده بیان داشت: استان کردستان دارای توانمندی و پتانسیل های بسیار خوبی در تمامی حوزه ها به ویژه فرهنگی است که می توان با توجه به این توانمندی در راستای ارائه خدمات مختلف به مردم اقلیم کردستان عراق به ویژه شهر سلیمانیه استفاده کرد.

وی گفت: وجود شخصیت های برجسته فرهنگی در استان کردستان، آثار باستانی و تاریخی، جاذبه های گردشگری و توریستی از جمله مهمترین پتانسیل های استان است که ما آمادگی لازم را برای برنامه ریزی مشترک در این حوزه ها اعلام و امیدواریم که با توجه به تفاهم نامه های امضاء شده بین استانداران کردستان و سلیمانیه عراق در این حوزه ها اقدامات مناسب و خوبی را شاهد باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: وجود مراکز آموزش عالی، موسسه های فرهنگی و هنری و برگزاری جشنواره های مختلف در استان کردستان از جمله دیگر مواردی است که می توان با تکیه بر آنها در راستای گسترش مبادلات فرهنگی برنامه ریزی کرد.

هیئت فرهنگی سلیمانیه عراق به سرپرستی مدیر کل فرهنگ این استان و با حضور جمعی از مدیران بخش های فرهنگی و هنری به استان کردستان سفر کرده و قرار است در این سفر دو روزه تفاهم نامه همکاری با دستگاه های فرهنگی در استان کردستان به امضا برسد.