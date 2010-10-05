هشت میلیارد متر مکعب کسری مخازن آب زیرزمینی در کشور

علیرضا الماسوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، وضعیت سفره های زیرزمینی را محصول 10 سال خشکسالی دانست و گفت: در برخی دشتهای ممنوعه که برداشت غیر مجاز هم انجام می شود، اثرات خشکسالی باعث شده از 40 سانتیمتر تا سه متر افت سطح آب داشته باشیم.

وی استفاده بهینه از آب را پارامتر اصلی در بازیابی سفره های آب زیر زمینی عنوان کرد و افزود: بارندگی، استفاده از جریانات سطحی آب، بازگشت مجدد جریان آب به سفره ها، کنترل کیفی آب و کاهش سرانه مصرف در واحد کشاورزی، شرب و خانگی و همچنین استفاده مجدد و باز چرخانی آب می تواند باعث تعادل سفره های آب زیر زمینی شود.

الماسوندی اضافه کرد: علاوه بر این اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به صورت ایجاد ایستگاههایی جلوی جریانهای فصلی و سیلاب نیز باعث تاخیر در جریان آب و در نهایت تغذیه سفره می شود که البته تاثیر عمده ای ندارد و مهمترین تاثیر را مصرف بهینه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که "چند سال طول می کشد که این سفره ها به وضعیت مطلوب برسند"، گفت: این مسئله بستگی به نوع مصرف دارد و در صورتیکه مردم به اصلاح الگوی مصرف آب خانگی و کشاورزی توجه کنند و همچنین سرمایه گذاری در این بخش صورت بگیرد و یکسری اقداماتی نیز از سوی دولت انجام شود، فکر کنم تا پایان برنامه پنجم سفره ها به وضعیت مطلوب برسند.

17.5 میلیارد متر مکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده است

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور همچنین میزان ذخایر کنونی سدهای کشور را 17.5 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال قبل حدود 4.4 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

الماسوندی افزود: در سال آبی قبلی حدود 234 میلیمتر بارندگی صورت گرفت که این میزان نسبت به متوسط دراز مدت پنج درصد کاهش و 11 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

وی بیان کرد: خوشبختانه با مدیریتی که در سدهای مخزنی هم برای تامین آب شرب کشاورزی و صنایع صورت گرفت و با توجه به افزایش دمایی که در اکثر استانها داشتیم، مشکلی در خصوص کم آبی در کشور ایجاد نشد.

الماسوندی اظهار داشت: امسال مشکل کمبود آب در برخی از روستاهایی که از قبل هم آبرسانی صورت می گرفت، با توجه دولت به حداقل رسید اما در عمده شهرها مشکلی در خصوص قطعی آب نداشتیم.

وی عنوان کرد: بیشترین مشکل آب در مناطق مرکزی و شرق کشور بود که از بارش نزولات آسمانی کمتری برخوردار هستند.

وی بیان داشت: کمترین میزان بارش در سال گذشته، مربوط به حوزه زابل با 34.4 میلیمتر بارندگی بود.