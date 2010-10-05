نیمی از وام ارزی گلستان واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی صبح سه شنبه در بازدید از این طرح افزود: این پروژه را یکی از کلیدیترین مصوبات هیئت دولت در گلستان بوده و راهاندازی این مجتمع ضمن تولید کود اوره برای کشاورزی، تاثیرات مهمی در امر اشتغالزایی و نیز کاهش محرومیتها در استان خواهد داشت.
وی اظهار داشت: ایجاد این مجتمع عظیم در استان گلستان و پیگیریهای خالصانه برای به ثمر نشستن این پروژه نشان از توجه خاص دولت به موضوع عدالت محوری به ویژه در مناطق محروم دارد.
وی بیان کرد: این نامه از سوی بانک مرکزی به بانک ملی ابلاغ شده و با انجام آن بخش عمدهای از مشکل پتروشیمی گلستان برطرف میشود.
قرهخانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از دستگاههای مورد نیاز کارخانه ثبت سفارش شده است، اضافه کرد: ساخت برخی از این دستگاهها به کشورهای آلمان، ژاپن و ایتالیا سفارش داده شده و کارخانههای این کشورها قبل از دریافت پیش پرداخت اقدام به ساخت دستگاهها نمیکنند.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس با اشاره به تاثیر مهم اجرای مجتمع پتروشیمی گلستان در رفع معضل بیکاری استان اظهار داشت: در زمان پیک ساخت این مجتمع 14 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و در پایان این پروژه برای دو هزار و 500 نفر به صورت مستقیم و برای 5 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد میشود.
قرهخانی ادامه داد: این مجتمع بعد از افتتاح و بهرهبرداری، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن کود اوره را دارد که علاوه بر تامین نیاز استانهای شمالی، 350 هزار تن آن نیز صادر خواهد شد.
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