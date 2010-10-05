تحقیر یک اسیر زن فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش فیلمی را نشان داد که در آن نظامیان صهیونیست یک زن فلسطینی را بازداشت کرده و در حالی که دست و چشمان وی بسته است در اطراف وی آواز می خوانند.

در همین حال یکی از نظامیان نزدیک این اسیر فلسطینی به شیوه شرقی به رقص و پایکوبی می پردازد. این فیلم شب گذشته نیز به طور کامل از شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نمایش درآمد.

تلویزیون رژیم صهیونیستی در عین حال مدعی شد که ارتش این رژیم تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کرده است.

گفتنی است چندی پیش نیز یک نظامی زن اسرائیلی تصاویر تحقیر اسرای فلسطینی در مرکز نظامی اشدود را با عنوان "ارتش، بهترین دوران زندگی من" بر روی فیس بوک قرار داده بود.