ارتش آمریکا درپی انرژی تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب می نویسد: با افزایش حملات به کاروان های سوخت نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ارتش ایالات متحده در صدد توسعه، آزمایش و بکارگیری انرژی تجدید شونده برای کاهش نیاز به سوخت های فسیلی است.

در ادامه این روزنامه می نویسد: هفته گذشته یک شرکت وابسته به نیروی دریایی آمریکا مستقر در کالیفرنیا با تجهیزات جدید، لوله های ذخیره سوخت، حفاظ های چادری خورشیدی، شارژهای خورشیدی برای کامپیوترها و تجهیزات مخابراتی وارد ولایت هلمند در افغانستان شد.

در پی این فرایند گردان هایی از ارتش آمریکا نخستین فناوری قابل تجدید شونده را در مناطق جنگی دریافت خواهند کرد و این تجهیزات جایگزین سوخت های نفت سفید خواهد شد که بطور معمول برای کار اردوگاهها برق تولید می کنند.

این روزنامه می نویسد: حتی در حین اینکه کنگره در تصویب یک لایحه انرژی ناموفق بوده و بسیاری از ایالت ها انرژی تجدید شونده را به خاطر رکود اقتصادی متوقف کرده اند ارتش امسال بسرعت در این باره در حال پیشرفت بوده است. پس از یک دهه جنگ در گوشه و کنار و اقصی نقاط دنیا در جایی که سوخت آماده قابل دسترس نیست فرماندهان ارتش بر این باورند که وابستگی بیش از حد به سوخت های فسیلی یک مسئولیت بزرگ است و فناروی های قابل تجدید، که طی چند سال گذشته قابل اتکا و کم هزینه بوده اند، یک پاسخ بالقوه ای را برای این نیازها داشته است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: گرچه در حال حاضر تولید برق از این سوخت ها مقدار اندکی از برق مورد نیاز ارتش را تامین می کند، اما فرماندها ارتش درصدد توسعه سریع استفاده از آنها در چند دهه آتی هستند.