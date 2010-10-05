توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی به چند ماده مختلف این طرح رای موافق دادند.

بر این اساس مقرر شد معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان مشخص تدوین شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذی ربط تدوین می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد مربوط به طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی با این مورد که مسئولیت کارگروه ذکر شده در زمینه سوخت و احتراق با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو باشد، موافقت کردند.

در ادامه نیز نمایندگان با رای موافق خود تصویب کردند که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است تمامی اقدامات لازم و پیش بینی تجهیزات مورد نیاز برای اجرا استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

همچنین بررسی ادامه طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی تمامی تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای مشخصات فنی ابلاغ شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند.

همچنین مصوب شد توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است و موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

نمایندگان مجلس همچنین به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، مشوق های مالی از محل منابع های ماده 80 این قانون و نیز اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای مصرف کنندگان را در نظر گرفتند و تصویب کردند که آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.