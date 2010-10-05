اسامی 17 مرکز غیرمجاز فراگیر پیام نور در تهران/ ممنوعیت تبلیغ غیرمجازها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم مشخصات مکانی این مراکز به شرح زیر است:

میدان ونک، ابتدای ملاصدرا پلاک 3 واحد4

ستارخان فلکه اول صادقیه نرسیده به چهارراه سعدی پلاک 649

چهاراه یافت آباد بلوار معلم ایستگاه بهداشت کوچه پناهی پلاک 27

فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی روبروی ترمینال کوچه شهبازپور پلاک 3

تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز و فلکه دوم بین خیابانهای 162و 164 پلاک 142 طبقه اول

پل سید خندان ضلع شمالغربی انتهای خیابان ارسباران کوچه ستاری پلاک 24

پل سید خندان ضلع شمالغربی بین خیابانهای پیشداد و شقاقی پلاک 19 واحدd

میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی نرسیده به فرصت پلاک 1034طبقه دوم

میدان ولیعصر جنب بیمارستان ساسان مجتمع پزشکان 99 واحد 17

بین فلکه اول و دوم صادقیه ابتدای ستارخان جنب پاساژ کیمیا ساختمان 1008طبقه دوم

شهر ری سه راه ورامین روبروی امامزاده عبدالله پلاک 105 طبقه اول

میدان انقلاب ابتدای آزادی کوچه جنتی پلاک 1 طبقه دوم

خیابان پیروزی بین خیابانهای پنجم و ششم نیرویی هوایی پلاک 45 طبقه سوم داروخانه فوکا

خیابان انقلاب ابتدای جمالزاده شمالی پلاک 165واحد2

پل گیشا مستقر در دانشگاه با شماره تلفن 6 و 88774865

موسسه آموزشی پدیده مستقر در بلوار کشاورز فلسطین شمالی پایین تر از زرتشت پلاک 518 طبقه دوم

مرکز فراگیر پیام نور خیابان انقلاب داخل دانشگاه با شماره تلفن 66939641 و 66908203

بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مراکز غیر مجاز بوده و تبلیغ این موسسات در رسانه های جمعی نیز ممنوع است.