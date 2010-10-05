مبلغان اوقاف خواستار چاپ رساله رهبر معظم انقلاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی تقاضای مکرر و پافشاری مردم مومن و خداجوی سراسر کشور از مبلغان اعزامی اوقاف و امور خیریه به سراسر کشور و نیاز جدی در پاسخگویی به دغدغه امت حزب‌الله، مبلغان اوقاف و امور خیریه طی طوماری درخواست اجازه چاپ رساله رهبر معظم انقلاب را نمودند.



در این طومار خطاب به مرجع بزرگوار جهان اسلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آمده است: به اطلاع آن فقیه یگانه می‌رساند ما فرزندان کوچک شما در حوزه علیمه قم که در فصل‌های تبلیغی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه به سراسر کشور اسلامی اعزام می‌شویم با درخواست‌های جدی و مکرر سیل امت اسلامی مبنی بر دریافت رساله عملیه حضرتعالی مواجه هستیم و علاوه بر آن خود نیز عاجزانه و مجدانه این خواسته به حق را که نیاز جدی فرزندان خمینی کبیر است، تکرار می‌نماییم و از پیشگاه آن پیشوای عظیم متضرعانه درخواست می‌نماییم اجازه چاپ رساله عملیه برای بهره‌ مندی مقلدان را صادر کرده تا به این درخواست نیازمندانه امت اسلامی در این عصرکنونی که دغدغه منتظران مهدی آل محمد(عج) است توجه شده باشد.



درادامه طومار آمده است: ازخداوند متعال فرج مولا، سید وسالارمان امام عصر(عج) همراه با غلبه جهادی ایمان بر کفر جهانی و سلامتی و طول عمر با عزت آن رهبر فرزانه که چونان آفتاب نورافشانی می‌نماید را مسئلت می‌کنیم.



همچنین در این راستا مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه به خبرنگاران گفت: این مبلغان با امضا این طومار درخواست چاپ رساله رهبر معظم انقلاب را دارند که مردم به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود مطرح کرده‌اند.



حجت‌الاسلام سیدجلال رضوی افزود: 7 هزار و 500 مبلغ اوقاف و امور خیریه برای دیدار رهبر معظم انقلاب لحظه شماری می‌کنند.



وی افزود: امروز وجود رهبرمعظم انقلاب و نائب امام زمان حجتی برای همگان است وپیشرفت و توسعه فرهنگ حقه به برکت ایشان امروزه نمایان شده و استکبار و صهیونیست از شنیدن نام سید علی خامنه‌ای لرزه به اندامشان می‌افتد.