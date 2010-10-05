"قصه های لب رود" به مراحل پایانی تصویربرداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سریال طنز سیزده قسمتی قصه های لب رود که از یازدهم تیرماه سال جاری در روستای مویئنه بخش دینور کرمانشاه کلید خورده، پس از گذشت نزدیک به سه ماه به مراحل پایانی تصویربرداری خود رسیده است.

در قصه های لب رود که از داستانی طنز و با محوریت پرداختن به خرافه پردازی و زشتی های این پدیده بهره می برد، از حضور بازیگران کهنه کار و قدیمی سیمای مرکز کرمانشاه استفاده شده و تلاش می کند تا با استفاده از بافت وفضای روستایی، ضمن توجه به جلوه های بصری زیبا، در باورپذیرتر شدن قصه و روند ماجرا گام های مثبتی بردارد.

در میانه کار تصویربرداری قصه های لب رود، غلامحسین لطفی کارگردان اول این مجموعه بعد از کارگردانی 50 درصد کار، ادامه کارگردانی را به حسین حیدری سپرد.

در حال حاضر این مجموعه در حال سپری کردن مراحل پایانی تصویربرداری خود است و بعد از این مرحله و پس از استراحتی کوتاه، تدوین و صداگذاری" قصه های لب رود" به تدوینگری علی محمد کاظمی فرد و حسین حیدری آغاز خواهد گشت تا برای پخش از شبکه زاگرس وشبکه سراسری آماده شود.