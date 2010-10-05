به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند " تک فریمهای جاودان" در 26 قسمت 30 دقیقهای به سفارش مرکز صبا تولید شده که به تازگی آماده پخش شده است.
"تک فریمهای جاودان" به بررسی سرگذشت انیمیشن در ایران، معرفی مراکز انیمیشن وجشنوارههای بینالمللی وایرانی میپردازد. این مجموعه سبکهای مختلف انیمیشن ایران را بررسی و تلاش دارد فیلمهای انیمیشن را به مردم معرفی کند.
عوامل این مجموعه عبارتند از :کارگردان هنری: مسعود جدی، کارگردان تلویزیونی: سینا عطائیان، برنامهریز ودستیار اول کارگردان: رضا عاطفی، ویدیو گرافیک :آرش صادقی و مدیر تولید: سیمین حامد.
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