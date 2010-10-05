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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

"تک فریم‌های جاودان" آماده پخش شد

"تک فریم‌های جاودان" آماده پخش شد

مجموعه مستند "تک فریم های جاودان" که به بررسی انیمیشن در ایران اختصاص دارد آماده پخش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند " تک فریم‌های جاودان" در 26  قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش مرکز صبا تولید شده  که به تازگی آماده پخش شده است.

"تک فریم‌های جاودان" به بررسی سرگذشت انیمیشن در ایران، معرفی مراکز انیمیشن وجشنواره‌های بین‌المللی وایرانی می‌پردازد. این مجموعه سبک‌های مختلف انیمیشن ایران را بررسی  و تلاش دارد فیلم‌های انیمیشن را به مردم معرفی کند.
 
عوامل این مجموعه عبارتند از :کارگردان هنری: مسعود جدی، کارگردان تلویزیونی: سینا عطائیان، برنامه‌ریز ودستیار اول کارگردان: رضا عاطفی، ویدیو گرافیک :آرش صادقی و مدیر تولید: سیمین حامد.
 
کد مطلب 1164503

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