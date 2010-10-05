پرداخت اضافه کار پرستاران هنوز تامین اعتبار نشده است

دکتر حسن امامی رضوی روز سه شنبه در حاشیه نشست مشترک وزارتخانه های بهداشت و رفاه و صندوقهای بیمه گر برای اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده در شهرهای زیر 50 هزار نفر به خبرنگار مهر گفت: توافق بر سر پرداخت اضافه کار به پرستاران حاصل شده اما هنوز تامین اعتبار نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز پرداخت اضافه کار پرستاران تامین اعتبار نشده است فکر نمی کنم تا آخر مهر ماه امکان پرداخت آن وجود داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت همچنین از ادامه مذاکرات با معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای جذب 23 هزار پرستار خبر داد و در عین حال گفت: در مورد جذب نیروی پرستاری تاکنون نتیجه قطعی حاصل نشده است اما در ارتباط با جذب نیروی اورژانس و انتقال خون به توافقاتی رسیده ایم.

امامی رضوی همچنین از تصفیه حساب بدهی سازمانهای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی با بیمارستانها تا پایان سال 88 خبر داد و گفت: میزان بدهی بیمه ها به بیمارستانها تا خرداد 89 حدود 400 تا 450 میلیارد تومان است که اسناد آن ارائه شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر بهداشت عنوان داشته این بدهی 900 میلیارد تومان است افزود: این اختلاف عدد به اسنادی که بیمارستانها به بیمه ها تحویل می دهند بر می گردد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در واقع این اختلاف عدد در مورد میزان بدهی بیمه ها به بیمارستانها از خرداد تا کنون است که باید بررسی شود.