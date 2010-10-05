اسرائیل درپی قطع کامل ارتباط فلسطین با دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمی کارتر در گفتگو با شبکه سی بی اس اظهار داشت: چشم پوشی اسرائیل از ایده اشغال و سیطره بر فلسطین تنها راه احیای مذاکرات صلح در خاورمیانه است.

وی گفت: برای فلسطینی ها و اعراب دشوار است که در برابر خواسته آمریکا برای برقراری صلح سر تسلیم فرود بیاورند در حالی که اسرائیلی ها در اراضی فلسطینی ساخت و ساز می کنند.

کارتر با بیان این مطلب افزود: اسرائیل همواره به دنبال این است که از طریق دریا، هوا و زمین بر فلسطین سیطره داشته باشد تا فلسطینی ها با جهان ارتباط نداشته باشند.

رئیس جمهور اسبق آمریکا خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل تاکید کند که از اراضی فلسطینی ها خارج خواهد شد و به آنها اجازه خواهد داد کشور مستقلی تشکیل دهند من معتقدم در چنین شرایطی مذاکرات صلح ادامه پیدا خواهد کرد.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر (دوم شهریور) آغاز شد. تاکنون سه دور از این مذاکرات در واشنگتن، شرم الشیخ و قاهره بدون نتیجه برگزار شده است. این مذاکرات هم اکنون به حال تعلیق درآمده است.

