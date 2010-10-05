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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

جیمی کارتر :

اسرائیل درپی قطع کامل ارتباط فلسطین با دنیا است

اسرائیل درپی قطع کامل ارتباط فلسطین با دنیا است

رئیس جمهوری اسبق آمریکا اظهار داشت که اسرائیل همواره به دنبال این است که از طریق دریا، هوا و زمین بر فلسطین سیطره داشته باشد تا فلسطینی ها با جهان ارتباط نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمی کارتر در گفتگو با شبکه سی بی اس اظهار داشت: چشم پوشی اسرائیل از ایده اشغال و سیطره بر فلسطین تنها راه احیای مذاکرات صلح در خاورمیانه است.

وی گفت: برای فلسطینی ها و اعراب دشوار است که در برابر خواسته آمریکا برای برقراری صلح سر تسلیم فرود بیاورند در حالی که اسرائیلی ها در اراضی فلسطینی ساخت و ساز می کنند.

کارتر با بیان این مطلب افزود: اسرائیل همواره به دنبال این است که از طریق دریا، هوا و زمین بر فلسطین سیطره داشته باشد تا فلسطینی ها با جهان ارتباط نداشته باشند.

رئیس جمهور اسبق آمریکا خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل تاکید کند که از اراضی فلسطینی ها خارج خواهد شد و به آنها اجازه خواهد داد کشور مستقلی تشکیل دهند من معتقدم در چنین شرایطی مذاکرات صلح ادامه پیدا خواهد کرد.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر (دوم شهریور) آغاز شد. تاکنون سه دور از این مذاکرات در واشنگتن، شرم الشیخ و قاهره بدون نتیجه برگزار شده است. این مذاکرات هم اکنون به حال تعلیق درآمده است.
 

کد مطلب 1164507

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