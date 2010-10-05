قاچاق کالا و مواد مخدر مهمترین چالشهای امنیتی هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ عباس خدادادزاده ظهر سه شنبه در جمع فرماندهان ارشد ارتش ضمن تشریح وضعیت استان هرمزگان از بعد انتظامی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اظهارداشت: عمده ترین تهدیدات امنیتی انتظامی در هرمزگان بعد از قاچاق کالا و مواد مخدر، پدیده اراذل و اوباش، محصولات مخرب فرهنگی، پدیده فرقه های سلفی، وهابی و بهایی است.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان از کشف 26 تن انواع مواد مخدر طی شش ماهه اخیر در هرمزگان خبر داد و گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در شش ماه اخیر، در قالب طرحهای شبانه روزی بیش از 26 تن مواد مخدر سنتی و صنعتی از نوع تریاک، حشیش، کراک و شیشه از سوداگران مرگ کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به وسیع بودن استان هرمزگان افزود: گستردگی حوزه جغرافیایی کشفیات مواد مخدر مربوط به شهرستانهای ساحلی میناب، بندر خمیر، بشاگرد، بندرلنگه، جاسک و بندرعباس است که با همکاری ادارات برون سازمانی شامل بسیج و سپاه امنیت در مرزهای آبی تامین می شود.

سرهنگ خداداد زاده با اشاره به اینکه به دلیل وضعیت استراتژیکی و جغرافیایی، هرمزگان از حالت ویژه و خاصی در کشور برخوردار است، تصریح کرد: همسایگی با استان سیستان و بلوچستان که با دو کشور تولید کننده مواد مخدر در سطح جهانی هم مرز است و از سوی دیگر از طریق مرز دریایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط دارد، موجب شده است هرمزگان به لحاظ امنیتی و انتظامی و اجتماعی با تهدیدات متعددی مواجه شود که این تهدیدها موجب بروز جرائم و آسیبهای مختلفی در سطح استان هرمزگان شده است.