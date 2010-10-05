بارور کردن ابرها در فارس هنوز به نتیجه نرسیده است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، تنها راه نجات استان فارس از معضل خشکسالی و بحران آب را مدیریت عرضه آب دانست و گفت: فقط با مدیریت مصرف و عرضه مناسب آب می توان فارس را از این بحران نجات داد.

عدم تحقق طرح بارورکردن ابرها

وی در رابطه با بارورکردن ابرها که از سه سال قبل در این استان مطرح شده، افزود: نصب ایستگاه رادارهواشناسی در این استان سه سال طول کشیده و تاکنون اقدام مناسبی برای تحقق این امر صورت نگرفته است.

وی افزود: پس از مطرح شدن بحث بارور کردن ابرها در استان فارس، از سوی شهرداری شیراز مکانی در کوه دراک برای این کار اختصاص یافت اما تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده البته هواپیمایی که کار بارور کردن ابرها را انجام می دهد نیز در یزد مستقر است و زمانی می تواند این کار را انجام داد که ایستگاه هواشناسی اطلاعات کافی را بدهد که این امر تاکنون محقق نشده است.

نماینده مردم شیراز بیان کرد: بارور کردن ابرها مشکلات چندانی را حل نمی کند زیرا 10 تا 20 درصد از آب مورد نیاز استان از این طریق به دست می آید.

توجه به مدیریت تقاضای آب

وی با بیان اینکه مشکلات استان فارس باید از طرق دیگری حل شود، اظهار داشت: بحث مدیریت تقاضا برای آب و عرضه آن باید به گونه ای عمل شود که تنها چشم امیدمان به نزولات جوی نباشد و از امکانات ممکن نهایت استفاده را کرد و در هر دو بخش از شیوه های موجود بهره برد.

قادری گفت: در این راستا باید از آبهای سطحی که در قسمتهای غربی وجود دارد یا آبی که امکان انتقال آن از طریق دریا به استان فارس دارد، استفاده کرد همچنین از آبهای سطحی که در این استان وجود دارد نباید غفلت کرد و باید تا حد امکان به این امر نیز توجه داشت.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: در بحث تقاضای آب باید توجه کرد که توزیع عادلانه ای در بخشهای مختلف صورت گیرد چراکه حجم زیادی از آبهای استان در بخش کشاورزی مصرف می شود و باید در این راستا مصرف آب را در بخش کشاورزی کنترل کرد.

وی افزود: باید تقاضای رو به رشد آب کشاورزی را در فارس کنترل کرد و قسمتی از این آب را با کاهش سطوح زیر کشت و کشت محصولاتی که آب کمتری مصرف می کنند به بخشهای دیگر از جمله صنعت، خدمات و غیر انتقال دهیم.

قادری در ادامه سخنان خود در خصوص توسعه سیستمهای فاضلاب نیز گفت: این امر نیز باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد و اعتباراتی برای آن در استان فارس در نظر گرفته شود.

وی در رابطه با بحث کنترل تقاضا نیز گفت: باید به سمت و سویی رفت که در نوع محصولاتی که کشت می شود به سمت گلخانه ای کردن برویم زیرا پائین بودن سطوح گلخانه ای در فارس با هیچ دلیل و توجیهی قابل قبول نیست.

ضرورت توسعه کشت گلخانه ای

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه باید در بحث گلخانه ای از سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد، گفت: برای این کار به سرمایه زیادی نیاز است به همین دلیل باید از سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد چراکه در استان فارس محدودیت زمین وجود ندارد و تنها مشکل مربوط به آب است.

قادری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه کاهش اعتبار برای سدها فقط مخصوص به فارس است، بیان کرد: اعتبارات عمرانی استان فارس حدود 230 میلیارد تومان بود در حالیکه اعتبارات خوزستان سه برابر استان فارس است البته برای برخی طرح ها نیز اعتباراتی به خوزستان داده می شود که این نشان دهنده عدم تعامل مطلوب مسئولین و عدم پیگیری آنهاست.

وی گفت: مسئولین استانی فقط خود را درگیر سفرهای شهرستانی کرده که البته این موضوع نیز مهم است اما اگر در استان درگیر یک موضوع نیز شوند کسی نیست که آن را پیگیری کند.