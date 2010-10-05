کارت سلامت ویژه دانشجویان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرحناز ترکستانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی دبیران تشکلهای دانشجویی در گرگان افزود: این کار ابتدا برای دانشجویان جدید سال 89 در آبان ماه سال جاری صادر می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح، هر یک از دانشجویانی که از بیماری جسمی رنج می برند و یا به لحظ روحی و روانی آسیب دیده اند، مشخص می شود تا حضور این افراد برای ورود به دانشگاه و خوابگاه با مدیریت مناسب انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای آینده، طرح ارائه کارت سلامت برای دانشجویانی که در سالهای گذشته به دانشگاه راه یافته اند، نیز اجرا می شود.

51 دانشگاه علوم پزشکی در کشور فعال هستند

معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: هم اکنون 51 دانشگاه علوم پزشکی در کشور فعال هستند که هر سال 30 هزار دانشجو به این دانشگاه ها وارد می شوند.