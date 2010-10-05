هر کس دوربین به دست دارد عضو خانه عکاسان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شانزدهمین سالگرد خانه عکاسان صبح امروز 13 مهرماه در تالار اندیشه شماره دو حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست که رسول اولیازاده رئیس خانه عکاسان و محمد مهدی رحیمیان دبیر جشنواره خانه عکاسان حضور داشتند، اولیازاده با اشاره به رویکرد جدید خانه عکاسان در این دوره گفت: شانزدهمین سالگرد خانه عکاسان با رویکرد جدید و متفاوتی برگزار می‌شود. پیش از این هارمونی میان عکس هایی که در نمایشگاه در معرض دید عموم گذاشته می شد وجود نداشت اما در دوره جدید عکس‌ها با محوریت موضوع ثابت به نمایشگاه ارسال می شود و پراکندگی سال‌های گذشته در نمایشگاه وجود ندارد.

وی ادامه داد:علاوه بر بخش مسابقه، امسال مانند سال های گذشته بخش جانبی هم داریم که در واقع بخش اصلی این جشنواره به حساب می آید و گنجینه نمایشگاه است چرا که عکس‌های اساتید بزرگی که قبول زحمت کردند و برای ما عکس فرستادند در بخش جنبی به نمایش در می آید. همچنین مانند سابق آیین تجلیل و نکوداشت در جشنواره امسال دیده می شود و قرار است بزرگداشت علی رئیس شقاقی در شانزدهمین سالگرد برگزار شود.

رئیس خانه عکاسان با تشریح برنامه های یک ساله خانه عکاسان توضیح داد: استدلال ما این بود عکاسان ایرانی را در خارج از ایران تنها با عکس های خبری شان می شناسند به همین خاطر تصمیم گرفتیم نمایشگاه‌های عکس با حضور اساتید بزرگ در کشورهای مختلف برگزار کنیم و نشان دهیم عکاسان ایرانی پتانسیل بالایی در همه زمینه ها دارند. استفاده از اساتید نیز به این منظور بود که بتوانند پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان باشند.

اولیا زاده همچنین یادآور شد: نمایشگاه هایی چون "ما می توانیم" در آمریکای جنوبی، "بانو" در اندونزی، "بانوی امروز" در بلاروس و "انتفاضه دستاورد مقاومت 33 روزه" در لبنان با حضور اساتیدی چون محمد خادمیان، مرضیه خرسند، دکتر ستاری و جمعی از دوستان دیگر برگزار شد. علاوه بر بخش خارجی در بخش داخلی هم نمایشگاه‌هایی در شهرکرد، شیراز، قزوین، یاسوج، تبریز و نمایشگاههای گردشی در سایر استان های کشور برپا شد.

وی ادامه داد: اتفاق خوشایندی که چندی پیش در زمینه عکاسی افتاد برپایی نمایشگاه عکس و گرافیک به صورت همزمان در تهران و 30 استان دیگر بود که تعداد عکس‌ها بیشتر از تعداد آثار گرافیکی بود.

رئیس خانه عکاسان با بیان اینکه خانه عکاسان عضو دائم ندارد گفت: از سال 78به بعد فعالیت خانه عکاسان و تعداد مراجعه عکاسان به خانه کمتر شد. دلیل این کم شدن مراوده، تاسیس انجمن های مختلف عکاسی بود. با این وجود از همان آغاز تاسیس خانه عکاسان به صورت رسمی یعنی سال 73، خانه عکسان عضو دائمی و ثابتی ندارد و هر کسی که دوربین به دست دارد عضو خانه است.

محمد مهدی رحیمیان دبیر جشنواره، نیز در بخشی از این نشست با اشاره به آثار ارسالی و محدودیت زمانی برای عکاسان گفت: با توجه به این که رسانه ای برای تبلیغ نداشتیم، آثار خوبی برای داوری به دستمان رسید. از میان این آثار چیزی حدود 80 اثر به نمایشگاه راه پیدا کرد. قطعا بضاعت ما برای برگزاری نمایشگاه کم بود و به دلیل محدودیت مکان نتوانستیم آثار بیشتری را در معرض دید عموم قرار دهیم وگرنه آثار ارسالی از کیفیت مطلوبی برخوردار بود.

وی در پایان گفت: امیدوارم تلاش هایمان نتیجه بدهد و بتوانیم در پایان هر فصل سه نمایشگاه فرم برگزار کنیم و عکس های بیشتری در این قالب در معرض دید عموم قرار دهیم.