بهروز اثباتی دبیر نخستین کنگره "شعر مقاومت بین الملل اسلامی" صبح امروز سه شنبه 13 مهرماه در نشستی با نمایندگان رسانه ها درباره این کنگره توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این نشست با اشاره به پیشینه فعالیت‌های جشنواره‌ای درباره شعر مقاومت و دفاع مقدس گفت: در کارنامه ادبی شعر مقاومت و دفاع مقدس می توان نخستین کنگره شعر بسیج را که سال 64 در اهواز برگزار شد یکی از نخستین‌ها بنامیم . این کنگره بعدها به کنگره شعر دفاع مقدس تبدیل شد که در حال حاضر هم برگزار می‌شود. در آن کنگره من 8 دوره دبیر بودم که 4 دوره آن در دوران جنگ بود.

وی ادامه داد: پس از آن سال‌ها مدتی در کار اجرایی کنگره‌های مرتبط با شعر دفاع مقدس نبودم تا اینکه امسال از سوی بنیاد روایت تکلیف شد که نخستین کنگره "شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی" را بنیانگذاری کنیم. این کنگره در اصل پاسخی به نیازی فرهنگی - اجتماعی است.

اثباتی درباره سابقه شعر مقاومت در ایران توضیح داد: شعر در ایران هنری ریشه‌دار و قدرتمند است که همواره در شناسایی نقاط بزنگاه و کلیدی پیشرو بوده و پیشنیه چند هزار ساله دارد. همیشه یکی از سلاح‌های مردم ایران در مقابله با آماج فرهنگی بیگانگان شعر بوده است و طبیعی است که امروز هم شعر ظرفیت ایفای این نقش را داشته باشد.

دبیر کنگره "شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی" تاکید کرد: شعر امروز ما الگوهای بزرگی دارد و به ویژه ما در شعر مقاومت و دفاع مقدس آثار خوبی داریم و می‌توان گفت شعر دفاع مقدس رکورد همه هنرها را زده و اولین هنری بود که وارد این عرصه شد. ما در سال 59 در حالیکه هنوز دیگر هنرها ارتباط قوی با دفاع مقدس برقرار نکرده بود شاعرانی داشتیم که شعر دفاع مقدسی گفته و حتی در جبهه حضور یافته و شهید شده‌اند.

وی اضافه کرد: حال در شرایطی که تهدیدها علیه کشور و ارزش‌هایمان بین‌المللی شده است نمی‌توان انتظار داشت هنر شعر بی‌تفاوت و ساکت باشد. حال باید دید در شرایط جدید خاستگاه بنیادین این گونه شعر کجاست که می‌توان گفت مفهوم پایداری و مقاومت می‌تواند نقطه آغازین ای جریان باشد.

اثباتی با اشاره به اینکه شعر مقاومت فرا مرزی است توضیح داد: دیگر مهم نیست شاعر از کدام سرزمین باشد. مفهوم پایداری به معنای ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است که مرزها را درمی‌نوردد و هر انسان دردمندی می‌تواند در هر جای دنیا در این‌باره بسراید. مقاومت نه مرز فیزیکی دارد نه قومیتی و نه نژادی بلکه فریاد آگاهانه یک مبارز دردمند است که هنرمندانه فریادش را به گوش مخاطب می‌رساند.

این مسئول فرهنگی عنوان کرد: حال این گوهرهای خلق شده آنقدر پیش چشم ما حضور دارند که گاه ارزش‌هایشان فراموش می‌شود و آثار خلق شده تحلیل و تشویق نمی‌شوند به همین دلیل ما سعی کردیم با برپایی کنگره به این نیاز پاسخ دهیم. البته ما در گام نخست هستیم و باید نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و در این مسیر همه دوستان را به همراهی دعوت می‌کنیم.

دبیر کنگره "شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی" درباره زمان برپایی و دیگر جزئیات کنگره بیان کرد: این کنگره از عصر چهارشنبه 12 آبان ماه در شهر ارومیه آغاز و تا 14 آبان ادامه خواهد داشت و محوریت آن روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است.

وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج مستضعفان را دو نهاد همکار برای برپایی کنگره نامید و گفت: استانداری و اداره کل ارشاد آذربایجان غربی هم مسئولیت بخش مهمی از کنگره را برعهده دارند و بخشی از برنامه های سه روز برپایی کنگره و میهمانان از سوی آنها هماهنگ می شوند.

اثباتی ادامه داد: انتخاب آثار کنگره در دو بخش مقاله و شعر امسال در قالب فراخوان عمومی نبود بلکه کمیته علمی از بین آثار دفاع مقدسی و مقاومت نخبگان ادبیات آثاری را برای ارائه انتخاب کردند که در بخش شعرخوانی 35 نفر انتخاب شده‌اند. البته سقف ما شعرخوانی 30 نفر بود که تعدادی از شاعران استانی و همچنین شاعرانی از سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان به دعوت استانداری آذربایجان غربی به جمع ما پیوستند.

دبیر کنگره با اشاره به اینکه شاعرانی که از دیگر کشورها دعوت می‌شوند و همچنین چند شاعر خارجی که در ایران ساکن هستند در برنامه شعرخوانی شرکت خواهند کرد بیان کرد: انتخاب این افراد برعهده هیئت علمی متشکل از من در مقام دبیر علمی، محمدرضا سنگری، پرویز بیگی حبیب آبادی، حسین اسرافیلی، رضا اسماعیلی و جواد محقق بوده است. در کنار هیئت علمی، نصرت الله صالح‌نژاد در مقام معاون اجرایی و علیرضا علیزاده مسئول ستاد اطلاع رسانی مسئولیت‌های کنگره را برعهده دارند.

وی افزود: در زمان کنگره از سه کتاب هم رونمایی می شود. کتاب اول به شعرهایی که در کنگره خوانده می شود اختصاص دارد. کتاب دوم شامل 8 تا 10 مقاله تخصصی خواهد بود که این مقالات هم در روزهای کنگره ارائه می‌شوند. کتاب سوم شامل گفتگوهایی با 10 چهره ادبی است که 35 سوال در اختیار آنها قرار گرفته و هر کدام به انتخاب به 5 سوال جواب داده‌اند. مسئول تدوین این کتاب رضا اسماعیلی است.

اثباتی با اشاره به اینکه برنامه های جنبی در شهرهای استان آذربایجان غربی ویژه کنگره برگزار می‌شود توضیح داد: دو میزگرد با مسئولیت جواد محقق هم داریم. که در هر میزگرد دو نفر از هیئت علمی حضور خواهند داشت همچنین ما از دوستانمان در استان خواسته‌ایم یکی از چهره‌های ادبی شاخص منطقه را هم به میزگردها دعوت کنند. در هر نشست یک مقاله خوانده و تحلیل می‌شود.

به گفته وی پیشنهاد برپایی کارگاه هنر- ادبیات مقاومت هم در دست بررسی است که تعدادی از شعرهای کنگره را در اختیار خطاطان، نقاشان و گرافیست‌ها قرار می‌گیرد تا ترکیبی از هنر و شعر ارائه دهند. همچنین صحبت‌هایی برای ارائه شعرها به استادان موسیقی منطقه برای ارائه موسیقی روی آنها شده است.

اثباتی افزود:برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، تجلیل از شاعران پیشکسوت ملی و استانی در حوزه مقاومت و دفاع مقدس و تجلیل از خانواده شاعران شهید استان آذربایجان غربی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است. همچنین ما در تلاش برای دائمی کردن دبیرخانه کنگره هم هستیم.

دبیر کنگره درباره حضور چهره‌های کشوری در کنگره عنوان کرد: از وزیر ارشاد و سردار نقدی رئیس سازمان بسیج دعوت شده که قول مساعد داده‌اند همچنین استاندار و امام جمعه ارومیه نیز حاضر خواهند بود و سه سخنرانی هم برای مقامات در نظر گرفته شده است.

اثباتی در پایان با اشاره به اینکه سال آینده فراخوان کنگره عمومی خواهد بود و شعرهایی که در فاصله یک ساله خلق شده‌اند به کنگره راه خواهند یافت گفت: شاعرانی که امسال به شعرخوانی می‌پردازند در سه دسته شاعران پیشکسوت، شاعران پس از انقلاب که در میانسالی هستند و گروه سوم شاعران جوان هستند که بیشتر تمرکز برنامه شعرخوانی روی آنهاست. همچنین ما از اقوام مختلف ایرانی به زبان‌های خودشان شعرخوانی خواهیم داشت.