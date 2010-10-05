شهرهای استان تهران حریم مصوب ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با بیان این مطلب افزود: از سوی دیگر 93 درصد از77 روستای حریم استان تهران هم اینک دارای طرح هادی شده اند که این طرحها در صورت اجرا می تواند گام موثری برای ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در روستاها و جلوگیری ازرشد بی رویه آنها باشد.

وی ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده حدود 60 درصد این طرحها در روستاها توسط دهیاران به مرحله اجرا درآمده که از این نظر جای خوشحالی است.

وی با تاکید بر لزوم اجرای طرحهای هادی در سایر روستاهای شهر تهران برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: در 6 ماهه اول سال بیش از 80 طرح عمرانی در محدوده حریم با کاربریهای تعریف شده، تهیه شده که درحال طی کردن روند مالی و تامین اعتبار است.

مدیر کل حریم شهرداری تهران در مورد تعامل بین سازمانهای مربوطه در این زمینه گفت: خوشبختانه بر اساس پیگیریها و با توجه تلاشهای انجام شده هم اینک شاهد ارتباط بسیار خوبی بین سازمانها مبتنی بر درک اهمیت مبحث "حریم" از سوی آنان هستیم که امیدواریم با ادامه این رویه نتیجه قابل قبولی در حل معضلات و مسایل مبتلا به حریم را شاهد باشیم و همچنین نیز با هماهنگی و همکاری تمامی ارگانها و سازمانها این نتایج عملیاتی شود.



