دکتر نجفقلی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وجود بسیاری از معارف فلسفی، عرفانی و دینی در اشعار حافظ گفت: این اتفاق تا حدی افتاده اما کلی و قطعی نیست، کارشناسان و محققانی که روی اشعار حافظ تحقیق کرده‏اند بسیاری از اشعار وی را برگرفته از آیات و روایات می‏دانند .

وی افزود: نصایح و پندها هم در اشعار حافظ فراوان هستند و نشانگر این واقعیت است که وی تسلط زیادی بر معارف اسلامی داشته و آنها را به صورت بسیار نغز و شیوا و دلنشین در اشعارش گنجانده است.

استاد بازنشسته معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مورد اینکه گفته می شود حافظ، حافظه ماست نیز اظهار داشت: حافظ به لحاظ غزلیات فوق العاده‏ والایی که مشتمل بر مفاهیم بسیار متعالی قرآنی و عرفانی و اخلاقی است، حافظه تاریخی ماست. در واقع مجموعه داشته‎های فکری و فرهنگی ماست، آن چه را که در گذشته داشتیم در شعر حافظ متجلی است و می‏تواند حافظه تاریخی ما باشد که در اشعارش جمع شده است .

حبیبی در مورد رابطه حافظ و بحرانهای پیش‌رو معاصر هم گفت: وقتی می‏گوییم حافظ مجموعه‏ای از پندها و نصایح اخلاقی و همچنین مفاهیم عرفانی و بالاتر از همه مفاهیم عالی قرآنی است مطالبی را بیان می کند که در زندگی هر روز خود با آنها مواجه و در ارتباط هستیم .

وی تصریح کرد: از این بابت حافظ می‏تواند راه و روش زندگی را بیاموزد . برای مثال می‏گوید با دوستان مروت با دشمنان مدارا، این یک نصیحت اخلاقی است که خیلی هم گویا است و همیشه در زندگی پیش می‎آید بهر حال انسان دوست و دشمن دارد و خانواده دارد و اینکه با آنها چگونه برخورد کند مسئله اصلی ماست.