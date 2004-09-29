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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۵۱

پيام فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مناسبت روز سرباز :

سربازان با تمسك به حبل‌المتين قرآن و عترت، در مسير هدايت ثابت قدم باشند

فرمانده كل سپاه فرارسيدن ايام هفته‌ دفاع مقدس و روز سرباز را تداعي كننده‌ والاترين ارزش‌هاي انساني، ايثار و از جان گذشتگي فرزندان غيور امت اسلامي در مصاف نابرابر با استكبار و مزدوران منطقه‌اي آن عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار سرلشگر سيد يحيي صفوي، در اين پيام با تبريك ولادت اختران تابناك آسمان ولايت و امامت و ايام سراسر حماسه و افتخار دفاع مقدس و روز سرباز خطاب به سربازان آورده است: از فرصت جواني به‌ويژه مدت حضور خود در سپاه، براي خودسازي فكري، روحي و جسمي استفاده و مراكز آموزش خدمت را به ميدان‌هاي كسب و تجربه براي مسووليت‌پذيري‌هاي اجتماعي، تقويت ايمان و ارتباط و انس با خداي متعال تبديل كنيد.

فرمانده كل سپاه در ادامه با تاكيد بر اين كه سربازان با تمسك به حبل‌المتين قرآن و عترت، همواره در مسير هدايت و صراط مستقيم الهي ثابت قدم و استوار باشند، افزوده است: سربازان در تقويت و رعايت فضايل اخلاقي نظير عفت و حياي باطني، مهرباني و اخلاق نيكو با دوستان و همكاران، شجاعت در ميادين و صحنه‌هاي مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي كوشا باشند.

سردار صفوي خطاب به سربازان اظهار داشته است: نسبت به مطالعه‌ي تاريخ معاصر و فراز و نشيب‌هاي انقلاب اسلامي به‌ويژه حقايق و ناگفته‌هاي دوران دفاع مقدس كه مي‌تواند ما را در اثبات حقانيت و مظلوميت انقلاب و ضرورت پاسداشت آثار و ارزش‌هاي آن رهنمون شود، اهتمام ورزيد.

وي اضافه كرده است: با توجه به تهديدات فرهنگي و شرايط حساس منطقه و پيچيدگي وسعت توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي، ضرورت دارد كه جوانان متعهد سرباز همواره آگاهي، معرفت، بصيرت سياسي، اجتماعي و نيز آمادگي‌هاي رزمي و جهادي خويش را افزايش دهند.

سردار صفوي در اين پيام از سربازان خواسته است تا با رعايت حفظ نظم و انضباط، سازماندهي و آراستگي‌هاي فردي (معنوي و ظاهري) فرماندهان و مسوولان را در كارآمد و پوياسازي سازمان سپاه ياري دهند.

وي در پايان از خداوند متعال سعادت و آينده‌اي درخشان براي جوانان سرباز در پناه انقلاب اسلامي تحت رهبري فرمانده معظم كل قوا، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي مسالت كرده است.
کد مطلب 116455

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