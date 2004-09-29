به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار سرلشگر سيد يحيي صفوي، در اين پيام با تبريك ولادت اختران تابناك آسمان ولايت و امامت و ايام سراسر حماسه و افتخار دفاع مقدس و روز سرباز خطاب به سربازان آورده است: از فرصت جواني بهويژه مدت حضور خود در سپاه، براي خودسازي فكري، روحي و جسمي استفاده و مراكز آموزش خدمت را به ميدانهاي كسب و تجربه براي مسووليتپذيريهاي اجتماعي، تقويت ايمان و ارتباط و انس با خداي متعال تبديل كنيد.
فرمانده كل سپاه در ادامه با تاكيد بر اين كه سربازان با تمسك به حبلالمتين قرآن و عترت، همواره در مسير هدايت و صراط مستقيم الهي ثابت قدم و استوار باشند، افزوده است: سربازان در تقويت و رعايت فضايل اخلاقي نظير عفت و حياي باطني، مهرباني و اخلاق نيكو با دوستان و همكاران، شجاعت در ميادين و صحنههاي مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي كوشا باشند.
سردار صفوي خطاب به سربازان اظهار داشته است: نسبت به مطالعهي تاريخ معاصر و فراز و نشيبهاي انقلاب اسلامي بهويژه حقايق و ناگفتههاي دوران دفاع مقدس كه ميتواند ما را در اثبات حقانيت و مظلوميت انقلاب و ضرورت پاسداشت آثار و ارزشهاي آن رهنمون شود، اهتمام ورزيد.
وي اضافه كرده است: با توجه به تهديدات فرهنگي و شرايط حساس منطقه و پيچيدگي وسعت توطئههاي دشمنان انقلاب اسلامي، ضرورت دارد كه جوانان متعهد سرباز همواره آگاهي، معرفت، بصيرت سياسي، اجتماعي و نيز آمادگيهاي رزمي و جهادي خويش را افزايش دهند.
سردار صفوي در اين پيام از سربازان خواسته است تا با رعايت حفظ نظم و انضباط، سازماندهي و آراستگيهاي فردي (معنوي و ظاهري) فرماندهان و مسوولان را در كارآمد و پوياسازي سازمان سپاه ياري دهند.
وي در پايان از خداوند متعال سعادت و آيندهاي درخشان براي جوانان سرباز در پناه انقلاب اسلامي تحت رهبري فرمانده معظم كل قوا، حضرت آيتالله العظمي خامنهاي مسالت كرده است.
پيام فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مناسبت روز سرباز :
سربازان با تمسك به حبلالمتين قرآن و عترت، در مسير هدايت ثابت قدم باشند
فرمانده كل سپاه فرارسيدن ايام هفته دفاع مقدس و روز سرباز را تداعي كننده والاترين ارزشهاي انساني، ايثار و از جان گذشتگي فرزندان غيور امت اسلامي در مصاف نابرابر با استكبار و مزدوران منطقهاي آن عنوان كرد.
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