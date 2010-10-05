جشنواره فیلم کودک سکوی پرش همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم کودک سکوی پرش فرهنگ و سینمای استان همدان است. به نظر می‌رسد تاسیس شبکه ملی کودک و نوجوان با مدیریت استان همدان یکی از ثمره‌های این جشنواره می‌تواند باشد که اگر مسئولان استان برای راه اندازی این شبکه همت داشته باشند وزارت ارشاد نیز از آن حمایت خواهد کرد.

جواد شمقدری افزود: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان یکی از با ارزش‌ترین جشنواره‌های سینمایی در سطح داخلی و خارجی است که به لحاظ محتوایی و توجه به کودکان و نوجوانان، مورد توجه کشورهای بسیاری در سطح دنیا است. برگزاری این جشنواره در همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین باید از سطح قابل توجه کیفی و کمی چه در بحث اجرا و چه در بحث آثار ارائه شده برخوردار باشد.

شمقدری با ابراز رضایت از هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته در دبیرخانه جشنواره و با تقدیر از مسئولان استان برای آماده سازی زیرساخت‌های مناسب جهت برگزاری هر چه با شکوه‌تر این رویداد سینمایی و هنری گفت: امیدواریم با حمایت مردم و تلاش مسئولان یکی از موفقترین دوره‌های جشنواره فیلم کودک در همدان را شاهد باشیم.