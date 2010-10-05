ورود دام قاچاق تهدیدی برای فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پرویز دهقان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی دامپزشکی گفت: استان فارس طی سالهای گذشته به عنوان قطب تولید محصولات دامی مطرح بوده که در این راستا 10 درصد از جمعیت دامی کشوردر فارس است و پس از تغییرات استان خراسان، فارس دارای بیشترین آمار دام سبک در کشور است.

وی ادامه داد: هفت درصد از تولیدات دامی کشور به این استان تعلق دارد که با توجه به خشکسالیهای اخیر شاهد کاهش آمار نیز بودیم که البته این کاهش با گذشتن از عرصه دامداری سنتی به دامداری صنعتی از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان دامپزشکی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 60 درصد از بیماریهای موجود در میان دام و انسان مشترک است گفت: بیماریهای مشترک انسان و دام فراوان است که در این خصوص 70 درصد از بیماریهای نو ظهور مثل آنفولوآنزای خوکی و تب برفکی در صورت گسترش بسیار خطرناک هستند که عدم مقابله به موقع دامپزشکی بیش از 50 درصد از دام کشور را از بین خواهد برد.

دهقان تصریح کرد: ریشه کنی بیماری طاعون گاوی به عنوان یکی از بیماریهای خطرناک در میان دامها و کاهش بیماری تب برفکی از 20 درصد سالهای گذشته به کمتر از دو درصد در زمان حال از جمله فعالیت دامپزشکی استان طی سالهای گذشته است.

وی بابیان اینکه استان فارس در صنعت بسته بندی نیز پیشرفتهای قابل قبولی داشته است افزود: 70 درصد از تخم مرغ بسته بندی کشور در فارس تولید می شود که در این راستا جایگاه استان در بسته بندی مرغ و گوشت قرمز نیز در کشور مناسب است و اکثر استانهای جنوبی کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

دهقان تصریح کرد: 30 واحد بسته بندی گوشت قرمز و سفید در استان فعال هستند که روزانه بیش از 60 تن گوشت را آماده توزیع در بازار فارس و دیگر استانها دارند.

رئیس سازمان دامپزشکی فارس با اشاره به جایگاه مناسب فارس در دامپزشکی کشور تصریح کرد: در مباحث مربوط به توسعه شبکه دامپزشکی و خدمات بخش خصوصی دامپزشکی فارس ازجمله استانهای اول کشور است که در خصوص مباحث خصوصی سازی نیز 60 درصد فعالیت در مباحث درمان و پیشگیری به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در خصوص وضعیت کشتارگاه های استان نیز گفت: 50 شهر فارس فاقد کشتارگاه های مناسب هستند که در این خصوص ساخت سه کشتارگاه در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسئولین به دانشکده دامپزشکی نگاه ویژه کنند

در ادامه رئیس دانشکده دامپزشکی فارس با اشاره به اهمیت این دانشکده در استان گفت: امروز دانشکده دامپزشکی دارای 50 عضو هیئت علمی است که بیشترین این افراد در رتبه های بالای علمی کشور قرار دارند و همچنین 100 نفر در دوره دکترای تخصصی، 50 دانشجو در رشته کارشناسی ارشد و 500 نفر در رشته دکترای تخصصی فعالیت می کنند.

خداکرم تفتی تاکید کرد: دانشکده دامپزشکی فارس دارای بیشترین امکانات علمی است که باید بیشتر از این مورد نگاه ویژه مسئولین باشد چراکه تحقیقات این دانشگاه به طور مستقیم به سلامت مردم بستگی دارد.