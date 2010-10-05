سد استقلال تا سال 90 آب بندرعباس را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، جعفر زیراهی، ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سد استقلال میناب در جمع خبرنگاران گفت: حجم کل سد استقلال میناب 240 میلیون متر مکعب، حجم مفید سد 200 میلیون مترمکعب و آب قابل تنظیم این سد در سال نرمال 170 میلیون متر مکعب است که با حجم موجود، این سد می تواند پاسخگوی آب مورد نیاز اراضی کشاورزی میناب تا پایان امسال و آب شرب شهر بندرعباس تا پایان شهریور ماه 90 باشد.

زیرراهی گفت: امسال 135 میلیون متر مکعب و سال گذشته 51.7 میلیون متر مکعب حجم کل سد بوده است، همچنین این سد آب شش هزار هکتار از باغات و نخلستانها را تامین می کند و در سالهای نرمال نیز امکان تامین آب پنج هزار هکتار از اراضی کشت موقت صیفی کاری را دارد.

زیراهی افزود: چنانچه زمستان امسال با چالش خشکسالی مواجه شویم، از سایر ظرفیتها نظیر چاههای حفاری شده در دشت میناب جهت مصارف شرب و کشاورزی و از ایستگاه پمپاژ سد میناب و سیستم چاه قنات سد شمیل نیز جهت تامین آب کشاورزی دشت میناب و آب شرب شهر بندرعباس استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان هرمزگان با تاکید بر ضرورت کاهش میزان پرت آب در شبکه های آبیاری گفت: بیشترین میزان پرت آب شامل 32 درصد در شبکه آبیاری میناب و 22 درصد نیز در شبکه انتقال آب جگین است.

زیرراهی موثرترین راهکار به حداقل رساندن هدر رفت آب را ترمیم و اصلاح شبکه های فرسوده و تعمیرات اساسی دانست و تصریح کرد: شبکه آبیاری میناب به دلیل فرسودگی دارای بیشترین میزان پرت آب است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آزادسازی حد بستر و حریم رودخانه ها در استان هرمزگان افزود: به زودی آزاد سازی حد بستر و حریم رودخانه رودان اجرایی می شود، همچنین کار مطالعات آزاد سازی حد بستر و حریم رودخانه های میناب، حاجی آباد، جاماش و رویدر نیز در دست اقدام است و برخی از این مطالعات نیز به پایان رسیده است.

زیرراهی گفت: باید مطالعات تعیین حد بستر و حریم انجام شود و ضمن علامت گذاری کناره های رودخانه این موضوع به اطلاع عموم برسد.

وی خاطر نشان کرد: تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها موجب جلوگیری از طغیان آب و بروز خسارت به زمین و مناطق مسکونی و باغهای مجاور رودخانه ها می شود.