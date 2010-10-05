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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

حسینی:

بهسازی 42 هکتار نخلستان اردوگاه فرهنگی جنوب کرمان آغاز شد

بهسازی 42 هکتار نخلستان اردوگاه فرهنگی جنوب کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از آغاز بهسازی 42 هکتار نخلستانهای اردوگاه فرهنگی جنوب کرمان خبر داد.

حجت الاسلام سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: اردوگاه فرهنگی جنوب استان کرمان در شهرستان قلعه گنج واقع شده که کار بهسازی این اردوگاه در راستای افزایش فعالیتهای فرهنگی در این قسمت از استان شروع شده است.

وی با تاکید بر افزایش زیرساختهای فرهنگی در جنوب کرمان، افزود: هم اکنون کار بهسازی 42 هکتار از نخیلات این اردوگاه در حال انجام است.

حسینی خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز بهسازی این اردوگاه بیش از 150 میلیون تومان است که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده این باغ به مرکز برگزاری همایشهای فرهنگی جنوب کرمان تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان ادامه داد: احیاء مسجد مجاور این اردوگاه و همچنین احداث کمپهای اردوگاه نیز ضروری است.

حسینی خاطرنشان کرد: پنج هزار و 160 اصله درخت نخل در این باغ وجود دارد و عملیات اجرایی طرح تا دهه فجر به پایان می رسد.

کد مطلب 1164565

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