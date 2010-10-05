به گزارش خبرگزاری مهر، تا به امروز تنها لغت نامه های سانسکریت -بودایی، سانسکریت - تبتی و بودایی - تبتی ارائه شده است اما به گفته کارشناسان نیاز به یک لغت نامه جامع شامل هر سه زبان برای اشخاصی که علاقه مند به مطالعات عمیق تری در رابطه با این سه زبان هستند باعث شد تا طرح انتشار چنین لغت نامه ای اجرایی شود.

این کارشناسان عقیده دارند مطالعات مربوط به زبان و مطالب بودایی بدرستی تنها با دانستن یک زبان امکانپذیر نبوده و امروزه ادبیات بودایی تنها به زبانهای چینی و تبتی در دسترس است بنابراین وجود چنین لغت نامه ای ضروری است. البته مرجع انگلیسی این لغت نامه‌ها برای فهم بیشتر در حال حاضر در اختیار مصرف کنندگان قرار دارد.

بر اساس گزارش ایندین اکسپرس، کارشناسان اعلام کردند برای جمع آوری لغات و وارد کردن آن در لغت نامه به افراد تبتی زبده ای نیاز دارند. در حال حاضر تقریبا 50 درصد کار انجام شده و قرار است مراحل پایانی کار این لغت نامه تا ژوئن سال 2011 به اتمام برسد.

این افراد در نظر دارند در فاز دوم کار بعد از اتمام ویرایش و انتشار این لغت نامه به دلیل اینکه اکثر ادبیات بودا امروزه به زبان چینی درآمده این زبان هم به لغت نامه اضافه کنند.