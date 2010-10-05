اکثریت قاطع آمریکاییان دولت را در حادثه 11 سپتامبر دخیل می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در بخشی از سخنانش در جمع مردم استان گلستان، اظهار داشت: 60 سال پیش یک ماجرایی را درست و با زور تبلیغات آن را تبدیل به یک امر مقدس کردند تا بهانه ای برای تشکیل یک حکومت در فلسطین باشد و به واسطه آن هر جنایتی که صهیونیست ها انجام می دهند به واسطه همان حادثه توجیه کنند.

وی با اشاره به سخنرانی خود در سازمان ملل گفت: ما طی سخنانی درباره حادثه 11 سپتامبر از دبیر کل سازمان ملل خواستیم که گروهی حقیقت یاب برای روشن کردن ابعاد و عوامل واقعی 11 سپتامبر تعیین شده و در کمال آزادی این حادثه را مورد بررسی قرار دهند تا بعدها بهانه ای برای اقدامات بی پایه و اساس نشود.

رئیس جمهور گفت: این اقدام ما طبعا باید مورد استقبال دولتمردان آمریکایی قرار می گرفت زیرا اگر آنها خواستار تغییر واقعی در رویکردشان هستند، می توانست پایه خوبی برای اقدامات بعدی آنها باشد ولیکن عصبانی شدن دولتمردان آمریکایی از این موضوع نشان می دهد که کاسه ای زیر نیم کاسه است. البته در همین اواخر و پس از سخنرانی من در سازمان ملل نظرسنجی از 20 گروه در کشور آمریکا انجام شد که اکثریت قاطع آنها معتقد به نقش اساسی دولت در ماجرای 11 سپتامبر بودند.

احمدی نژاد افزود: یکی از بزرگترین و معتبرترین موسسات نظرسنجی در آمریکا در رابطه با 11 سپتامبر نظرسنجی از مردم انجام داده بود که 62 درصد مردم گفته بودند که نسبت به دولتمردان آمریکا اعتماد ندارند.

وی گفت: امروز به روشنی قابل مشاهده است که سردمداران استکبار اعتماد به نفس خود را از دست داده اند و در انفعال کامل به سر می برند اما جمهوری اسلامی ایران در نقطه مقابل آنها به عظمت و بزرگی رسیده است و همین عاملی برای عصبانیت غرب شده است.

رئیس جمهور با اشاره به طینت بد دولتمردان آمریکایی گفت: امروز ببینید که آنها حاضرند هزاران تن بمب را بر سر مردم افغانستان بریزند ولی حاضر به کمک هزار تنی به سیل زدگان پاکستان نیستند و این خود حاکی از نوع نگاه آنها به انسانها است.

وی در ادامه با اشاره به اعمال تحریم هایی از سوی کشورهای غربی علیه ملت ایران گفت: آنها آنقدر پر رو هستند که با وجود اطمینان از اینکه نمی توانند کوچکترین آسیبی به ملت ایران برسانند ولی باز هم تهدید می کنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه تهدیدها در مقابل کشوری بزرگ و ثروتمندی چون ایران بیهوده است گفت: آنها در پی ایجاد یک نوع سستی در رابطه بین مردم و مسئولان و همچنین مسئولان ایرانی هستند.

وی گفت: در مصاحبه هایی که در آمریکا داشته است خبرنگاران دست آموز دولت آمریکا می خواستند به اجبار به او بقبولانند که تحریم ها بر ایران تاثیر گذاشته و برای ارائه سند همانند افراد ورشکسته به سخنان عده ای بی توجه در ایران استناد می کردند.

رئیس جمهور گفت: ما می خواهیم مشکلات جهان به طور ریشه ای حل شود و زمینه ای برای دشمنی و کینه در دنیا باقی نماند لذا پیشنهاد ما در جهت برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان بود ولی آنها از این موضوع طفره رفته و به واقع به دنبال نفاق و فریب هستند زیرا آنها نسبت به انسانها کینه توز بوده و می خواهند با لباس حقوق بشر، کینه ورزی خود را به انسانها ادامه دهند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه به فضل الهی جبهه استکبار انسجام خود را از دست داده است، گفت: برخی فکر می کنند که در طرف مقابل عده ای بسیار پیچیده و پخته موضع گیری می کنند و من باید به آنها بگویم آدم هایی در مقابل ما هستند که تازه به دوران رسیده بوده و برای نجات خود در حال دست و پا زدنند ولی هر کاری هم بکنند هیبت نظام سلطه شکسته و فروریخته است.

احمدی نژاد افزود: امروز ملت ایران بالاترین اعتماد به نفس و خودباوری را تجربه می کند و در آستانه شکوفایی قرار گرفته است و آماده فتح قله های پیشرفت و عدالت است.

ادامه دارد.