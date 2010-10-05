غلامحسین امیرخانی، خوشنویس و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره خوشنویسی اکو در تاجیکستان در نشست خبری که صبح امروز، 13 مهر در موسسه اکو برگزار شد، گفت: همه جوامع بشری به واسطه هنر می‌توانند به یک زبان مشترک، یگانگی و وحدت برسند که برای این اتفاق، به برنامه‌ریزی نیاز است.

وی در مورد خوشنویسی ابراز کرد: با کشورهای اطراف از نظر خوشنویسی وجوه مشترک داریم اما به دلیل فراز و فرود تاریخی به اندازه‌ای که باید منسجم عمل نکرده‌ایم مثلا بعد از جنگ جهانی اول در ترکیه زبان تغییر کرد. با این وجود هنوز ریشه‌های عمیقی نسبت به خط وجود دارد و برگزاری جشنواره خوشنویسی در تاجیسکتان می‌تواند این وجوه مشترک را تقویت کند باشد.

امیرخانی در مورد آثاری که قرار است از ایران در جشنواره خوشنویسی اکو نمایش داده شود، عنوان کرد: بیشترین توجه ما روی خطوط ثلث، نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق بود.

این استاد خوشنویسی داوری آثار را یکی از ویژگیهایی دانست که باعث شده است آثار با کیفیتی برای جشنواره انتخاب شود: یکی از دلایل عمده رشد خوشنویسی در ایران مسئله داروی در مسابقات و جشنواره‌ها است چون داوران ما سعی می‌کنند با دقت و رعایت همه اصول آثار را قضاوت کنند.

حجت الله ایوبی، رئیس موسسه فرهنگی اکو نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: جشنواره خوشنویسی اکو در آثارخانه ملی شهر دوشنبه برگزار می‌شود. از پاکستان 11 اثر، افغانستان 13 اثر، انجمن خوشنویسان افغانستان 35 اثر، ترکیه 20 اثر ،ایران 200 تابلو خوشنویسی و از سوریه به عنوان کشور مهمان 9 اثر نشان داده می‌شود.

وی درباره هدف برپایی این نمایشگاه اظهار کرد: این جشنواره یک نمایشگاه ساده خوشنویسی نیست. همه کشورهای عضو در زبان و فرهنگ مشترک هستند اما تاجیکستان با وجود زبان فارسی سالها است که از خط فارسی جدا شده و اخیرا نهضتی برای بازگشت به خط نیاکان بوجود آمده است و این نمایشگاه می‌تواند موثر باشد.

ایوبی از برگزاری این نمایشگاه در دیگر کشورهای عضو خبر داد: قرار است آثار را به کشورهای دیگر اکو ببریم اما از حالا گرجستان، آذربایجان و ازبکستان داوطلب برگزاری نمایشگاه هستند. البته آثار متناسب با فضای هر کشور انتخاب می‌شود مثلا در تاجیکستان محور آثار، رودکی است و شورای شعر و سیاست‌گذاری ادبیات فارسی، اشعار رودکی را انتخاب و در اختیار 16 استاد خوشنویسی قرار داد تا تابلوهای جدیدی تولید کنند.

وی با بیان اینکه آثار 16 استاد خوشنویسی به صورت ویژه در یک فولدر در دو هزار نسخه منتشر می‌شود، گفت: یکی از آثار استاد امیرخانی را به عنوان هدیه و یادگار به وزیر فرهنگ تاجیکستان اهدا می‌کنیم.

ایوبی ادامه داد: در کنار برگزاری جشنواره کارگاه و ملاقات با اساتید هم برگزار می‌شود. ضمن اینکه قصد داریم علاوه‌بر خوشنویسی در زمنیه نقاشی، مینیاتور و گرافیک چنین جشنواره‌هایی میان کشورهای عضو برگزار کنیم.

رئیس موسسه فرهنگی اکو در توضیح برنامه‌های این نهاد ابراز کرد: اکو با 10 عضو، از کشورهایی تشکیل شده است که برخلاف سازمانهای بین‌المللی یک قرابت ویژه با یکدیگر دارند.

وی در مورد وجود مشترک کشورهای عضو اکو توضیح داد: تاریخ کشورهای عضو اکو براساس یگانگی، وحدت و دوستی بنا نهاده شده است. به همین دلیل تلاش می‌کنیم این مرزها را از ذهن نخبگان و مردم منطقه برداریم و یک هویت مشترک را تحکیم کنیم.

ایوبی یکی از راه‌های تحقق این هدف را برگزاری هفته‌های فرهنگی برشمرد: قرار است به زودی با سفیر ترکیه برای جشنواره هنرهای نمایشی با محوریت مولانا و شمس مذاکره کنیم تا این جشنواره میان تهران، خوی و قونیه برگزار شود. البته همراه با این اجرا، مجموعه اشعار رودکی با چهار زبان و 40 صفحه خوشنویسی محمد سلحشور منتشر می‌شود. در موسیقی نیز گامهای خوبی برداشته شده و قصد داریم جشنواره مستقل موسیقی را سازماندهی کنیم.

وی با اعلام این خبر که دفاتر عضو اکو در تاجیکستان و افغانستان دایر شده است، در مورد فعالیتهای دیگر این نهاد گفت: در پاکستان به زودی دفتر اکو تاسیس و در ایران نیز برای اینکه محوریت تهران برداشته شود، دفاتر مستقلی در اصفهان، قزوین و شیراز راه‌اندازی می‌‌شود تا به این وسیله فرهنگ را در کشورهای عضو اکو گسترش دهیم.

ایوبی درباره فعالیت دیگر موسسه فرهنگی اکو افزود: فردا (14 مهر) در شهر اصفهان هفته فرهنگی افغانیهای هنرمند مهاجر در مجموعه استاد فرشچیان برگزار می‌شود.

رئیس موسسه فرهنگی اکو یکی دیگر از اهداف این موسسه را گردش نخبگان دانست: یکی از پیشنهادات موسسه اکو که مورد استقبال تاجیکستان نیز قرار گرفته است، شینگن فرهنگی است یعنی هر سال تعدادی از فرهیختکان کشورهای عضو انتخاب شوند و بتوانند به دیگر کشورهای اکو سفر کنند.

وی اضافه کرد: در همین ارتباط امسال اولین تور علمی ـ فرهنگی دانشگاه تهران به دانشگاه تاجیکستان سفر کرد و در نتیجه این آن قرار شد 20 بورس تحصیلی به فرهیختگان تاجیکستانی در دانشگاه تهران اعطا شود. این رفت و آمدها مرزها را بتدریج کمرنگ می‌کند.

محمد حیدری، خوشنویس و از دیگر اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره در ادامه این نشست گفت: جمع‌آوری آثار به موزه هنرهای معاصر تهران سپرده شده بود که 200 اثر از 130 هنرمند دریافت شده است.

وی در مورد داوری آثار ابراز کرد: ما قصد داشتیم برای انتخاب کارها فراخوانی منتشر کنیم اما به دلیل کمی فرصت مهلت انتشار فراخوان و دریافت آثار امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل ترجیح دادیم با توجه به شناختی که از هنرمندان این رشته داریم از استادان و خوشنویسان برجسته دعوت کنیم تا اثار خود را ارسال کنند.

جشنواره خوشنویسی اکو از 21 مهر تا 5 آبان با 274 اثر از ایران در آثارخانه شهر دوشنبه برگزار می‌شود.