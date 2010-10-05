90 درصد تولیدات غذایی فارس سالم است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: رویکرد جهاد کشاورزی برای تامین غذای سالم جدید نیست ولی اراده امروز بسیار بیشتر از قبل است که در این راستا نظارت بر تولید غذای سالم و ارگانیک به سازمان دامپزشکی سپرده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه های زراعی، باغی و دامی اولویت اول بحث سالم بودن غذاست که در این خصوص آزمایشگاهی در حوزه محصولات باغی و زراعی در جهت کنترل و پایش بقایای سموم و کود شیمیایی بر محصولات راه اندازی شده و آزمایشگاه مرجع نیز ساماندهی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه آنتی بیوتیک باید در تولیدات مواد غذایی از بین برود، تصریح کرد: باید در جهتی حرکت کنیم که تولیدات مواد غذایی بدون مواد آنتی بیوتیک باشد و از محصولات جدید جاگزین استفاده شود که در این خصوص تولیدات امروز در فارس با شرایط جدید بیشتر از قبل شده است.

مرغ بدون آنتی بیوتیک وارد بازار می شود

در ادامه این جلسه رئیس سازمان نظام دامپزشکی فارس گفت: دامپزشکی حرفه ای است با دامنه وسیع فعالیتهای مفید و مولد که در حاشیه خود دارای اشتغال فراوان بوده که تمامی حرکات این گروه تنها برای دستیابی مردم به غذای سالم است.

احمد رضا بردبار با اشاره به تولیدات بدون آنتی بیوتیک تصریح کرد: دردهه فجر سال جاری برای اولین بار در کشور مرغ بدون آنتی بیوتیک به بازار عرضه خواهد شد که در ادامه روند برنامه ریزی این سازمان در جهت تولیدات غذای سالم است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نگهداری از حیوانات خانگی باید در شرایط بهداشتی صورت گیرد، افزود: 10 مرکز کلینیک دام کوچک وظیفه معاینه و بازرسی حیوانات خانگی را در شیراز برعهده دارند که پس از مراجعه به این مراکز حیوانات تحت معاینه قرار خواهند گرفت و برای آنها دفترچه های بهداشتی صادر خواهد شد.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی فارس خاطرنشان کرد: 96 داروخانه و دو بیمارستان مخصوص حیوانات در فارس فعال هستند وطی مدت گذشته نیز پلی کلینیک حیوانات خانگی راه اندازی شده است.