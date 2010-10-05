بیانیه 215 نماینده در حمایت از اقدامات وزارت علوم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن این بیانیه که در صحن علنی مجلس توسط جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد ، به این شرح است : ما نمایندگان ملت شریف و انقلابی ایران در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شجاعانه و مدبرانه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به یکسال گذشته در حوزه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و مدیریتی و ایجاد فضای مناسب جهت ورود نخبگان و اساتید جوان و انقلابی در دانشگاه ها جهت پیشرفت و تعالی کشور، در زمینه های معنوی و مادی و تقویت اصول انقلاب به ویژه اقدامات انقلابی آن وزارتخانه حمایت خود را از این اقدامات اعلام داشته و مصرانه می خواهیم با تداوم و تسریع به انجام این سیاست ها با استفاده از همه ظرفیت های موجود با جدیت و اولویت به جهت عفاف و حجاب در دانشگاه ها و تقویت ارزش های اسلامی، بالا بردن بصیرت دینی و افزایش کارآوری دانشگاه ها، همه همت و توان خود را به کار بگیرد.