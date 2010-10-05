"شبیه عطری در نسیم" به کتابفروشیها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان از11 فصل تشکیل شده است که عناوین برخی از آنها عبارتند از چهارپایه لق زندگی، بگذار بر زمین خود بایستم، پانزده درجه زیر صفر و نتیجه چخوفی.

انصاری در رمان "شبیه عطری در نسیم" حکایت سرگشتگی چند ایرانی را در آلمان روایت می‌کند که در برزخ میان سیاست و هنر، حال و گذشته و دغدغه‌های فردی و اجتماعی تلاش می‌کنند تا با زندگی جدید خود کنار بیایند.

در فصل "پرتره یک تنهایی" می‌خوانیم: به مرغی می‌ماند که فصل کوچ از همنوعان مهاجر جامانده و تمام زمستان پی یک لوله بخاری گشته یا زیرشیروانی نوکش را لای پرهاش کرده، تریک تریک لرزیده و حالا دیگر تاب مقاومت ندارد. چرا تمام نمی‌شود این زمهریر؟ کی آسمان پر می‌شود از فوج فوج پرنده که هوا را هفت و هشت بشکافد و برگردند به لانه‌های پارسالی؟

نثر روان و توصیفهای ظریف از فضا و مکان که با خاطرات و نگاه ویژه راوی در می‌آمیزد موجب می‌شود که خواننده کتاب با روایت نویسنده همراه شود و دمی در هوای شخصیتهای آن تنفس کند.

کتاب "شبیه عطری در نسیم" با شمارگان 1100 نسخه در 128 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.