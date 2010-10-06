بازنگری آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد/ توجه ویژه به دانشجویان شاهد دختر

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال گذشته به روز شده اما همین آئین نامه دوباره مورد بازنگری قرار می گیرد. این بازنگری با توجه به سیاست های جدید وزارت علوم درباره نقل و انتقال دانشجویان انجام می شود لذا برای نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال 90 آئین نامه جدیدی خواهیم داشت.

وی درباره محورهایی که در بازنگری آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد توجه قرار می گیرد گفت: در حال حال حاضر دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند به اندازه 5 درصد ظرفیت پذیرفته شدگان در هر رشته تحصیلی نقل و انتقال پیدا کنند که مقرر شده این درصد افزایش پیدا کند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم خاطرنشان کرد: افزایش این درصد یک عدد معقول و منطقی خواهد بود تا در کنار سیاست های نقل و انتقال دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر، تسهیلات نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی و نقل و انتقال های موارد خاص شرایط معقولی ایجاد شود.

علیخانی در تشریح محور دیگر بازنگری در آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر به مهر گفت: در حال حاضر در آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر تفاوتی بین دانشجویان دختر و پسر در نظر گرفته نشده است. در صدد هستیم در آئین نامه جدید، دانشجویان شاهد و ایثارگر خواهر را به صورت ویژه و خاص مورد توجه قرار دهیم.