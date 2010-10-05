مصوبه زهکشی اراضی گلستان اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگار ظهر سه شنبه در حاشیه سفر دولت به استان افزود: مقرر بود 280 هزار هکتار از اراضی استان زهکشی شود که هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

وی اظهار داشت: تعیین آمار زمینها و مسثنیاتی که مردم مدعی هستند سالهای سال بر روی آنها زارعت کردند از دیگر مسائلی است که در این سفر باید پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: درصددیم با طرح این مسائل در کارگروه دولت، این مشکلات بررسی و راه حل اساسی برای آن در نظر گرفته شود.

رستگار بیان داشت: تعیین رژیم حقوقی اترک از دیگر بحثهایی است که نمایندگان استان خواهان رسیدگی به آن هستند و این مقوله نیز در سفر دولت مطرح می شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: در صدد هستیم تا وضعیت این حوزه امروز در جلسه دولت مطرح شود و مسائل مربوط به پتروشیمی و صنعت نیز از دیگر خواسته ها در استان است.

وی یادآورشد: مسائل مربوط به اشتغال و تسهیلات واحدهای صنعتی نیز در جلسه هیئت دولت بررسی کارشناسی خواهد شد.