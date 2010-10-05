سلیمی از اجرای"جنایت در تئاتر بولوار" انصراف داد

سلیمی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: انصراف خود را از اجرای نمایش"جنایت در تئاتر بولوار" اعلام کردم. مدتهاست که برای اجرای این نمایش در حال مذاکره با مجموعه ایرانشهر هستم اما متاسفانه نتوانستم با مسئولان به توافق برسم. بنابراین تصمیم گرفتم با توجه به رعایت نشدن اصول نظم و انضباط امسال این اثر را اجرا نکنم.

وی ادامه داد: سیاستهایی که مجموعه ایرانشهر دنبال می کند شامل نمایش من نمی‌شود. این نمایش از ویژگی‌هایی که باعث جذب تماشاگر عام می‌شود بی بهره است و من هم قادر نیستم که تحت هر شرایطی نمایشم را به صحنه ببرم. تئاتر نه با من به وجود آمده و نه بدون من از بین می‌رود بنابراین از اجرای کار در سال جاری انصراف دادم و تقاضای اجرا برای تیر سال آینده را پر کردم.

کارگردان"مهمانسرای دو دنیا" خاطر نشان کرد: درخواستی که من برای اجرا در سال آینده پر کرده‌ام هیچ ضمانتی برای روی صحنه رفتن این نمایش به من نمی‌دهد و کاملا یک طرفه منعقد می‌شود. من کار در تئاتر را با نظم و انضباط و اصولش آموختم و افتخار می‌کنم که شاگرد خلف رکن الدین خسروی هستم.

سهراب سلیمی نمایش "عشق‌لرزه" نوشته اریک امانوئل اشمیت را مهر وآبان سال گذشته با بازی افسانه ماهیان، بهناز جعفری، نسیم ادبی، ناهید مسلمی و پیام دهکردی در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهرروی صحنه داشت.